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Marchas del 14 de octubre en Bogotá: puntos de encuentro y horarios confirmados

Docentes, sectores universitarios y organizaciones sindicales convocaron movilizaciones para este miércoles 14 de octubre.

manifestaciones hoy en bogotá.jpg
Manifestaciones hoy en Bogotá.
Foto: Movilidad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

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Bogotá tendrá movilizaciones el 14 de octubre, convocadas por organizaciones sindicales, docentes y sectores universitarios. Las actividades se desarrollarán en medio de las discusiones sobre las medidas económicas y laborales del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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Entre las convocatorias está la marcha del magisterio distrital, que comenzará a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional, en la localidad de Santa Fe. Otras manifestaciones previstas para este miércoles todavía no tienen horarios ni puntos de encuentro confirmados.

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¿Dónde serán las marchas del 14 de octubre en Bogotá?

De acuerdo con la información divulgada por el magisterio distrital y otros sectores, estos son los puntos de concentración anunciados hasta el momento:

  • Magisterio distrital: la Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó la marcha "¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!", que comenzará a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional, en la localidad de Santa Fe.
  • Sector universitario: la movilización Movilización en defensa de nuestros derechos tendrá como punto de encuentro la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, también en Santa Fe. La hora está por confirmar.
  • Usme: se anunció la jornada Usme se moviliza, pero todavía no se han informado el horario ni el punto exacto de concentración.

Adicionalmente, las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, junto con CDP, Fecode, el Pacto Histórico y Alianza por la Vida, convocaron una jornada preparatoria de un paro contra el Gobierno. El horario y el lugar de encuentro están pendientes de confirmación.

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¿Qué organizaciones convocan las marchas del 14 de octubre?

Las movilizaciones reúnen a organizaciones sindicales, docentes y sectores políticos que han expresado su oposición a decisiones de la actual administración. Fecode también informó que habrá manifestaciones en varias ciudades del país.

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Entre los lugares mencionados para posibles concentraciones están la plaza de San Antonio, en Medellín, y la plaza de Cayzedo, en Cali. También se anunciaron actividades en Bucaramanga, Barranquilla y Armenia. Sin embargo, todavía no se han confirmado oficialmente los horarios de encuentro en estas ciudades.

¿A qué hora comenzarán las marchas del 14 de octubre?

Por ahora, el único horario confirmado en Bogotá es el de la movilización del magisterio distrital, programada para las 10:00 a. m. en el Parque Nacional.

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Las demás organizaciones deberán confirmar sus horarios y lugares de encuentro. Se recomienda consultar los comunicados oficiales de los convocantes antes de desplazarse, ya que no se han confirmado las horas de inicio para todas las manifestaciones.

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