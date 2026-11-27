La Personería de Bogotá revocó la suspensión provisional de Javier Prieto Tristancho, alcalde local (E) de Kennedy, quien había sido separado temporalmente de su cargo el pasado 27 de octubre por un caso relacionado con la contratación del servicio de vigilancia para la Alcaldía. La decisión se conoció este 26 de noviembre, luego de que el organismo de control verificara que ya no existían las razones que motivaron la medida, pues el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy adjudicó el contrato de vigilancia y seguridad privada, garantizando así la continuidad del servicio y la protección de las instalaciones y los bienes de la entidad.

La determinación fue adoptada mediante el Auto 357 del 26 de noviembre de 2026, expedido por la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería, que ordenó revocar de manera inmediata la suspensión y comunicó la decisión a la Secretaría Distrital de Gobierno para que se hiciera efectiva.

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El caso se originó por las dificultades que se presentaron durante un proceso de licitación para contratar el servicio de vigilancia de la Alcaldía Local de Kennedy. De acuerdo con la explicación entregada por Prieto, ese proceso tuvo que declararse desierto debido a un error en una fórmula aritmética que estaba incluida en los documentos de la licitación y que solo pudo identificarse cuando llegó el momento de evaluar las propuestas para adjudicar el contrato.

Ante esa situación, la Alcaldía tomó medidas para garantizar que sus instalaciones y bienes no quedaran sin protección, entre ellas la prórroga y adición de un contrato vigente y la contratación de un servicio por un monto menor, mientras se adelantaba un nuevo proceso de selección. El funcionario también explicó que en la licitación que fue declarada desierta y participaron 40 proponentes habilitados.



Finalmente, el Fondo de Desarrollo Local adjudicó el nuevo contrato de vigilancia, situación que llevó a la Personería a considerar que desaparecieron las razones preventivas que justificaban mantener al funcionario suspendido.

En su pronunciamiento, la personaría también hizo una aclaración importante y es que la suspensión provisional no era una sanción ni significaba que se hubiera establecido la responsabilidad disciplinaria de Javier Prieto, se trataba de una medida temporal y preventiva, que podía ser revisada si cambiaban las circunstancias que llevaron a imponerla.

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Por su parte, Prieto manifestó que recibe la decisión con tranquilidad y reiteró que durante todo el proceso se tomaron las medidas necesarias para proteger los bienes de la Alcaldía. Además, aseguró que en ningún momento las instalaciones quedaron sin vigilancia y que no ha habido cuestionamientos sobre el manejo o la inversión de los recursos públicos.

Con esta decisión, queda revocada la suspensión provisional de tres meses que pesaba sobre el alcalde local (E) de Kennedy. Sin embargo, es importante precisar que la revocatoria de la medida no significa que la investigación disciplinaria haya terminado ni que se haya definido la responsabilidad del funcionario frente a los hechos que dieron origen al proceso.

