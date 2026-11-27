Si está pensando en adelantar las compras de Navidad, San Victorino tiene una nueva propuesta para los compradores. Por primera vez, comerciantes, fabricantes y emprendedores de este tradicional sector de Bogotá se unieron al Black Friday, una jornada en la que esperan ofrecer buenos precios, mover sus ventas y darle mayor visibilidad a los productos hechos en Colombia. La iniciativa reúne diferentes negocios que quieren aprovechar esta temporada para llegar a nuevos clientes y demostrar que detrás de cada prenda hay trabajo, producción nacional y familias que dependen de estos emprendimientos.

La actividad se realiza en el Centro Comercial Lo Nuestro, donde los compradores pueden encontrar promociones en ropa para toda la familia, pijamas, perfumería, calzado, accesorios y otros productos. Además, quienes visiten el sector el sábado también podrán aprovechar el tradicional Madrugón, que recibe a sus clientes desde las primeras horas del día. La idea es que tanto las personas que buscan comprar para sus hogares como quienes tienen negocios y necesitan surtir sus locales encuentren alternativas para esta temporada navideña.

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Para los comerciantes, participar por primera vez en esta jornada representa una oportunidad que va más allá de ofrecer mercancía con precios especiales. También buscan que más personas conozcan sus marcas, visiten sus puntos de venta y se acerquen a la producción nacional, especialmente en una época en la que muchos compradores comparan precios y buscan opciones para hacer rendir su presupuesto.

Una de las apuestas está en demostrar que los productos colombianos pueden competir con las grandes plataformas y marcas internacionales, no solamente por sus precios, sino también por sus diseños y calidad. Giselle Mendoza, comerciante del sector, explica que en sus negocios trabajan como fabricantes y que sus prendas buscan ofrecer alternativas similares a las que encuentran los consumidores en el mercado internacional, pero con mejores telas y calidad. Para ella, esta jornada también es una oportunidad para apoyar a quienes producen en el país y permitir que más familias puedan estrenar.



San Victorino Foto: AFP

En cuanto a los descuentos, los compradores encontrarán promociones que varían de acuerdo con cada establecimiento. Adriana Bernal, otra de las comerciantes, asegura que en su negocio tienen descuentos que van desde el 20 % hasta el 50 % tanto en productos nuevos como en prendas de colecciones anteriores que todavía conservan su calidad, aunque estén disponibles en unidades específicas. Se trata de una alternativa para quienes quieren adelantar sus compras de diciembre, encontrar regalos o incluso adquirir mercancía para sus propios negocios.

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Eduard Cosio, comerciante y fabricante, señala que uno de los aspectos que quieren destacar es el trabajo que hay detrás de cada producto, desde las telas hasta los procesos de tintorería, con los que buscan garantizar una buena calidad a sus clientes.

San Victorino no solo es un lugar para encontrar variedad y precios, también reúne talleres de confección, negocios familiares y emprendedores que trabajan para sacar adelante sus propias marcas. Por eso, esperan que esta jornada les permita fortalecer sus ventas, darse a conocer y recibir a más compradores durante una de las temporadas comerciales más importantes del año.

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Así es como el Black Friday se convierte en una oportunidad para quienes buscan adelantar sus compras navideñas y al mismo tiempo apoyar a los fabricantes colombianos. La invitación de los comerciantes es a recorrer el Centro Comercial Lo Nuestro y San Victorino, comparar las ofertas y descubrir la variedad de productos nacionales que tienen preparados para los compradores.