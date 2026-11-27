Cuatro hombres que se hicieron pasar por empleados para robar un Oxxo en el barrio La Floresta, en la localidad de Suba, fueron sorprendidos y capturados en flagrancia por la Policía.

Los delincuentes intimidaron con un arma de fuego a dos trabajadoras, las encerraron en una bodega, les quitaron los uniformes y obligaron a una de ellas a desvestirse para poder suplantarlas y continuar con el hurto.

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La historia quedó registrada en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial. En las imágenes se observa cómo los hombres someten a las empleadas y las conducen hasta la zona de los lockers, donde las mantienen bajo amenazas. Allí las despojan de sus uniformes y las dejan en ropa interior para evitar que puedan identificarse como trabajadoras del supermercado.

En medio de esta situación, dos de los cuatro presuntos delincuentes aprovechan para cambiarse de ropa. Las grabaciones muestran cómo se ponen las camisetas del establecimiento comercial, con las que pretendían hacerse pasar por empleados y moverse dentro del supermercado sin despertar sospechas.



Mientras ejecutaban el robo, una de las víctimas fue obligada a quitarse la camisa bajo la intimidación del arma de fuego. Las dos mujeres permanecieron encerradas y vigiladas por uno de los asaltantes, quienes las habían despojado de sus uniformes.

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Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse cuando una patrulla de vigilancia de la Policía, que adelantaba labores de registro y control en el barrio La Floresta, detectó movimientos sospechosos dentro del establecimiento. Los policías decidieron ingresar para verificar lo que estaba ocurriendo.

Al notar la presencia policial, los hombres intentaron esconderse para evitar ser descubiertos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, dos de ellos fueron encontrados ocultos detrás de un mostrador. Ante la situación, los policías solicitaron el apoyo de otras patrullas para intervenir el establecimiento y verificar las demás áreas.

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Cuando los policías llegaron hasta una de las bodegas, encontraron a otro de los presuntos responsables custodiando a las dos trabajadoras. Con el apoyo de otras patrullas, los policías lograron controlar la situación, rescatar a las dos trabajadoras y esposar a los cuatro hombres. Las víctimas salieron del establecimiento tras la intervención policial. Incluso, las imágenes muestran a los capturados abandonando el lugar entre risas.

Los cuatro capturados son ciudadanos venezolanos y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Ahora será la autoridad judicial la encargada de definir su situación jurídica.

Según el balance de las autoridades, en lo corrido de 2026 se han realizado más de 2.375 capturas por diferentes delitos y se han incautado 80 armas de fuego.