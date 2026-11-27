La vivienda de Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal, fue blanco de delincuentes que ingresaron por la fuerza al inmueble y se llevaron dinero y varios objetos de valor.

El hurto ocurrió este jueves después de las 6:00 de la tarde en el norte de Bogotá, cuando los responsables llegaron en una camioneta Toyota blanca y aprovecharon para saquear diferentes espacios de la propiedad.

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De acuerdo con la información conocida por el Ojo de la Noche, el hecho se registró en inmediaciones de la calle 187 con Autopista Norte, en el sector de ingreso al barrio Marantá, en la localidad de Usaquén. Los delincuentes se movilizaban en una camioneta Toyota de color blanco, de placas NIT 036, de la que descendieron para ingresar a la residencia.

Según las primeras versiones, los responsables forzaron las puertas de la vivienda y entraron para registrar sus diferentes espacios. Una vez dentro, sustrajeron el dinero y los elementos de valor que encontraron. Posteriormente, abandonaron el lugar sin despertar sospechas.



Minutos después, el director de Medicina Legal fue alertado de lo sucedido y se desplazó hasta su residencia, donde encontró que los delincuentes habían saqueado el inmueble. Por ahora, las autoridades trabajan para establecer con exactitud qué elementos fueron hurtados y cuál es el valor total de las pérdidas.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y de unidades de la SIJIN de Bogotá, que buscan identificar a los responsables y esclarecer cómo se produjo el ingreso a la propiedad. Uno de los aspectos que hace parte de las indagaciones es el vehículo utilizado para cometer el robo, pues los delincuentes se movilizaban en una camioneta Toyota blanca.