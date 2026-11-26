Los decanos de la Universidad Nacional rechazaron los hechos de intimidación contra la profesora Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, ocurridos el pasado 25 de noviembre en las instalaciones de su oficina en Bogotá.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades académicas expresaron su solidaridad y respaldo a la docente y rechazaron cualquier forma de violencia, amenaza u hostigamiento contra integrantes de la comunidad universitaria.

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El pronunciamiento se conoció previo a las denuncias del profesor asociado de la Facultad de Ciencias, Diego Torres, quien aseguró que en la Facultad de Derecho se vienen presentando amenazas de muerte, grafitis intimidantes e irrupciones de personas encapuchadas en los salones de clase.

En el comunicado, los decanos señalaron que las diferencias académicas, políticas e ideológicas hacen parte de la vida universitaria y contribuyen a enriquecer el debate, pero advirtieron que ninguna de ellas puede justificar actos de intimidación.



“Nuestras diferencias académicas, políticas e ideológicas son legítimas y enriquecen la vida universitaria. Sin embargo, existe un límite que ninguna diferencia puede relativizar: el respeto por la dignidad y la integridad de las personas. Frente a la violencia no caben justificaciones basadas en afinidades personales, intereses particulares o coincidencias ideológicas”, manifestaron.

Las autoridades académicas también recordaron que quienes ocupan cargos directivos en la institución están sometidos a la crítica, el escrutinio y el control de la comunidad universitaria.

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Sin embargo, insistieron en que el derecho a cuestionar las decisiones de las directivas no puede convertirse en una amenaza contra quienes ejercen sus funciones.

Denuncian intimidaciones contra decana de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional // Foto: suministrada

Por esta razón, hicieron un llamado a no promover, alentar, encubrir ni legitimar prácticas violentas, independientemente de su origen o de las causas que pretendan defender.

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En cuanto a la denuncia del profesor Diego Torres, explicó que la situación ha afectado a estudiantes.

“A pesar de la normalidad académica que hemos tenido a lo largo de estos meses, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas en Bogotá está ocurriendo algo grave, y casi nadie lo está contando. Hay amenazas, entre ellas amenazas de muerte. Hay grafitis intimidantes. Grupos de personas encapuchadas han irrumpido por la fuerza en los salones de clase”, afirmó.

El docente también hizo referencia a las denuncias sobre la participación de personas que no serían estudiantes de la institución y que estarían lideradas por un representante estudiantil que presuntamente estuvo involucrado en el ataque con arma cortopunzante contra el estudiante Kevin Arrigui.

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Torres también llamó la atención sobre una situación que no ha recibido suficiente visibilidad: las amenazas contra estudiantes, especialmente mujeres.

“Pero quiero hablar también de quienes nadie está nombrando: los estudiantes amenazados. Sobre todo las estudiantes. Muchas de ellas han trabajado en silencio para defender su derecho a estudiar y hoy tienen miedo de entrar a clase, de ir a la Universidad. Ellas también merecen nuestra protección”, expresó.

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Cuestionó las acciones de quienes recurren a la intimidación para imponer sus posiciones y sostuvo que las diferencias políticas deben tramitarse mediante el debate y no a través de la violencia.

“Quien se tapa la cara para intimidar no está debatiendo ideas. Las diferencias políticas son legítimas en la universidad, pero la violencia no lo es nunca. No importa qué causa diga defender quien la ejerce”, señaló.

El profesor formuló tres llamados frente a la situación. El primero estuvo dirigido a estudiantes y profesores, a quienes pidió no normalizar el miedo y pronunciarse frente a los hechos de intimidación.

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El segundo llamado fue para las autoridades universitarias y las entidades competentes, a las que pidió garantizar la protección de Catalina Toro y de cada estudiante amenazado, además de investigar las denuncias con rigor y pleno respeto por el debido proceso.

El tercero estuvo dirigido a la sociedad, con el propósito de visibilizar lo que considera una realidad que afecta la imagen de la institución.

A la comunidad académica y a la sociedad colombiana



Soy Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial). Hoy no puedo guardar silencio.



A pesar de la normalidad académica que hemos tenido a lo largo de estos meses, en la Facultad de Derecho,… pic.twitter.com/zELJVeFXAQ — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) November 26, 2026