Una fuerte tormenta afecta durante la noche de este jueves, 26 de noviembre, el sector de llegadas del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, situación que ha generado demoras en la operación aérea e impedido el ingreso de aeronaves a las aproximaciones. Así lo informó la Aeronáutica Civil a través de sus canales oficiales, donde advirtió sobre las dificultades ocasionadas por las condiciones meteorológicas.

La autoridad aeronáutica señaló que, debido a la intensidad de la tormenta, fue necesario adoptar medidas para evitar mayores complicaciones en el tráfico aéreo. Entre ellas se encuentra la implementación de un ground stop, procedimiento que consiste en detener temporalmente la salida de determinados vuelos hacia el aeropuerto afectado para evitar la congestión aérea.

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La aplicación del ground stop busca regular el flujo de aeronaves mientras persistan las condiciones meteorológicas que dificultan las maniobras de aproximación. De esta manera, se pretende evitar que más aviones lleguen a las inmediaciones de El Dorado y se genere una mayor congestión en el espacio aéreo de Bogotá.

Aeropuerto El Dorado Foto: AFP

Ante esta situación, la Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros que tienen vuelos programados desde o hacia la capital del país comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para conocer posibles modificaciones en sus itinerarios. La entidad también pidió mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la operación aérea.



Por el momento, la autoridad aeronáutica no precisó cuánto tiempo se mantendrá la medida ni cuándo se normalizarán las condiciones para las aproximaciones. Por ello, los viajeros deberán verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, teniendo en cuenta que las demoras podrían afectar sus planes de viaje.