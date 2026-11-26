Una escena poco habitual dentro de un bus de TransMilenio se ha hecho viral en redes sociales debido a varias prendas de vestir que aparecen colgadas de una cuerda improvisada en el interior del vehículo, como si se tratara de un tendedero.

En el video se observan medias, camisetas y ropa interior sostenidas con ganchos mientras el bus se encuentra en transitando. La cuerda atraviesa parte del techo y está sujetada cerca de las barandas amarillas superiores donde las personas se sostienen.

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Las imágenes generaron comentarios en redes sociales y llevaron a TransMilenio a pronunciarse este 26 de noviembre sobre el uso de sus buses y de la infraestructura del sistema.

La empresa hizo un llamado a utilizar adecuadamente los vehículos y recordó que estos espacios están destinados exclusivamente a la prestación del servicio de transporte público.



¿Qué dijo TransMilenio sobre el video?

Según la entidad, el Manual de la Comunidad Usuaria establece reglas de convivencia que incluyen respetar la infraestructura y mantener disponibles las zonas destinadas a la movilidad de los pasajeros.

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TransMilenio señaló que este tipo de situaciones puede afectar las condiciones de orden y limpieza dentro de los buses, además de interferir en la experiencia de viaje de otros usuarios.

Por esta razón, pidió a los pasajeros evitar utilizar elementos del sistema para actividades distintas al transporte y recordó que buses, estaciones y demás infraestructura son espacios de uso colectivo.

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El pronunciamiento, sin embargo, no precisó en qué ruta fue grabado el video, cuándo ocurrió la situación, quién instaló la cuerda ni si se logró identificar a la persona responsable. Tampoco informó si el comportamiento puede derivar en algún tipo de sanción.

La empresa insistió en que los usuarios pueden consultar el Manual de la Comunidad Usuaria para conocer las normas de comportamiento que deben cumplirse durante los recorridos y pidió contribuir al cuidado de los vehículos utilizados diariamente por los pasajeros.