Un intento de fuga a bordo de un articulado de TransMilenio terminó con 11 personas capturadas en Bogotá. Se trata de ocho hombres y tres mujeres que, según la información preliminar de las autoridades, habrían participado en el hurto de mercancía de un supermercado D1 ubicado en el barrio Olaya, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de la capital.

Los hechos comenzaron cuando los presuntos responsables llegaron al establecimiento comercial y, mediante amenazas, intimidaron a los trabajadores para apoderarse de diferentes productos. Según la Policía, habrían simulado portar un arma de fuego dentro de un bolso, haciendo creer a los empleados que estaban armados para someterlos y cometer el robo. Lo que se registra en cámaras de seguridad es que ingresan a robar licor, entre otros productos alimenticios.

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"Gracias a la denuncia oportuna a la línea 123, los uniformados lograron ubicar a los presuntos responsables cuando se movilizaban a bordo de un bus articulado. Estas personas intimidaron a los empleados simulando tener un arma de fuego", indicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio.

De esta forma, el Grupo de Transporte Masivo TransMilenio reaccionaría y comenzaría la búsqueda de los señalados, quienes ya habían abandonado el establecimiento.



Sin embargo, lo que parecía ser una ruta de escape terminó convirtiéndose en el escenario de su captura. Los 11 sospechosos fueron ubicados cuando se movilizaban a bordo de un bus articulado de TransMilenio. Hasta allí llegaron los policías, que realizaron el procedimiento y lograron detenerlos antes de que pudieran continuar su recorrido.

Durante el operativo, la Policía consiguió recuperar la mercancía que, de acuerdo con el reporte oficial, había sido hurtada del establecimiento comercial. Los productos fueron avaluados en aproximadamente dos millones de pesos.

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En total, fueron capturados ocho hombres y tres mujeres, todos de nacionalidad colombiana. Pero hay otro dato que llama la atención de las autoridades: los 11 capturados registran antecedentes judiciales.

Frente a este panorama, después de quedar a disposición de la autoridad competente, dos de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario por orden de un juez, mientras avanza el proceso penal en su contra.

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Los señalados deberán responder por el delito de hurto. No obstante, será la justicia la encargada de establecer la responsabilidad individual de cada uno y determinar su participación en estos hechos.

La Policía destacó la colaboración ciudadana como pieza clave para lograr estas capturas e insistió en la importancia de denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa a través de la línea 123.