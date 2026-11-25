Entre enero y octubre de 2026 se han registrado 2.796 atenciones con la Ruta Mujer, cifra que da a conocer la importancia de esta iniciativa para garantizar el acceso a las mujeres para ser protegidas.

En la Casa de Justicia de Los Mártires fueron registradas 3.549 atenciones entre enero y octubre de 2026, de los cuales 1.977 corresponden a mujeres, el equivalente al 55,7 % de personas a las que se les suministró atención,representando la mayoría de la población registrada en este servicio.

Publicidad

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría de la Mujer, la Ruta Mujer busca facilitar el acceso a servicios especializados de orientación jurídica y psicosocial, recepción de denuncias, valoraciones médico-legales, así como actuaciones de protección. Relevancia que manifestó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ante este modelo.

“Hoy en esta conmemoración del 25N quiero reconocer la lucha de muchas mujeres durante décadas en este país buscando enfrentar la inequidad de género, la violación de derechos y la violencia que ha habido contra las mujeres. Y reitero mi compromiso en esta lucha fundamental”, aseguró Galán.



Nueva Casa de Justicia

Con esta decisión además se da en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá camina segura”, aumentando a diez el número de Casas de Justicia que contarían con este servicio, siendo una guía para activar los mecanismos de protección para las mujeres que lo necesiten, ampliando la red de apoyo por parte de las autoridades.