Cuatro hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá, señalados de hurtar un vehículo particular y las pertenencias de un ciudadano en la localidad de Ciudad Bolívar. Durante la persecución, los sospechosos habrían intentado arrollar a los uniformados para evitar ser detenidos.

El caso se conoció en el barrio San Isidro, donde policías que adelantaban labores de patrullaje encontraron a un hombre de 49 años con las manos atadas, quien pidió ayuda y denunció que minutos antes había sido víctima de un hurto.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima había solicitado un servicio de transporte a través de una plataforma digital. Sin embargo, quienes debían prestarle el servicio lo habrían intimidado, amordazado y despojado de su vehículo y sus pertenencias.

Tras conocer lo sucedido, los uniformados iniciaron la búsqueda del automóvil y lograron ubicarlo. En ese momento comenzó una persecución que se extendió hasta el sector del barrio El Perdomo, donde fue necesario activar un plan candado para impedir la huida de los sospechosos.



Durante el seguimiento, los ocupantes del vehículo habrían realizado maniobras para hacer perder el control de la motocicleta en la que se movilizaban los policías. Posteriormente, cuando se vieron interceptados, dieron marcha atrás con la intención de atropellar a los uniformados.

Ante el riesgo que representaba esta maniobra, los policías accionaron sus armas de dotación contra los neumáticos del automóvil y consiguieron detenerlo. En el procedimiento fueron capturados los cuatro hombres.

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El teniente coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, destacó la reacción de las patrullas y la colaboración de la comunidad, que alertó a las autoridades a través de la línea de emergencias 123.

Según explicó el oficial, durante el procedimiento fueron recuperados el vehículo hurtado y tres teléfonos celulares, dos de los cuales pertenecían a la víctima.

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Los cuatro capturados, junto con el automóvil y los elementos recuperados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto. Tras las audiencias preliminares, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.