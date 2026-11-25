Una mujer de 65 años permanece hospitalizada tras ser atacada por dos perros pitbull en el barrio El Brillante, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. La víctima, identificada como Blanca Rojas, sufrió heridas en una pierna y un brazo. Su familia afirma que los mismos animales habrían atacado anteriormente a otras cuatro personas.

El ataque ocurrió cuando la adulta mayor caminaba por el sector y fue sorprendida por los perros. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada a un centro médico, donde permanece desde hace cerca de un mes y ha sido sometida a varios procedimientos quirúrgicos.

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Sus familiares señalaron que los médicos le han realizado lavados de las heridas, retirado tejido necrótico y tratado una infección que complicó su estado de salud. Actualmente, tiene un drenaje en la pierna afectada y ha requerido atención especializada.

Ahora, la familia espera que Blanca avance en su recuperación y pueda someterse a una cirugía plástica para reconstruir parte de la extremidad que resultó comprometida durante el ataque.



Perro de raza pitbull. Foto: Pexels

¿Cuántas personas habrían sido atacadas por los pitbull en Usme?

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La denuncia sobre posibles víctimas anteriores fue presentada por un sobrino de Blanca Rojas, quien sostiene que su tía sería la quinta persona atacada por los mismos perros. El familiar aseguró que identificó otros casos al revisar videos de cámaras de seguridad instaladas en el sector.

La situación genera preocupación entre los residentes de El Brillante, quienes también advierten sobre la presencia de un jardín infantil en la misma cuadra, por donde transitan niños diariamente.

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Además, algunos habitantes señalan que los perros presuntamente serían utilizados para cometer hurtos en el barrio. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y, por ahora, hace parte de las denuncias de la comunidad.

¿Qué piden los vecinos de El Brillante a las autoridades?

La familia de Blanca aseguró que acudió a la Fiscalía para denunciar el ataque, pero manifestó que no ha recibido el acompañamiento que esperaba de las entidades locales.

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Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial que confirme los antecedentes de agresiones atribuidos a los animales ni las medidas que se tomarían frente a ellos.

Los residentes piden que las autoridades intervengan, revisen las condiciones en las que permanecen los perros, verifiquen las denuncias sobre ataques anteriores y determinen si existe algún riesgo para quienes transitan por el sector.