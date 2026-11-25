La Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal por un daño patrimonial a los recursos públicos superior a los $1.322 millones, relacionado con la construcción de la nueva sede administrativa de la Alcaldía Local de Usme, en el sur de la capital. La decisión se tomó tras encontrar irregularidades en los pagos realizados durante la ejecución del contrato de obra.

De acuerdo con el organismo de control, se habrían reconocido valores superiores a los establecidos o sin suficiente respaldo en documentos contractuales, técnicos y financieros. Entre los pagos cuestionados están los relacionados con la actualización de estudios y diseños, los servicios de seguridad y vigilancia y el alquiler de andamios.

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La investigación también encontró posibles cobros duplicados por actividades como la localización y el replanteo de la obra, la elaboración de manuales de operación y otros trabajos. A esto se suman diferencias en los precios de los sistemas de seguridad y pagos que, según la Contraloría, no estarían justificados por los trabajos de mano de obra realizados.

Las fallas en la construcción también hacen parte de los hallazgos. El organismo identificó problemas de estabilidad, calidad e impermeabilización, especialmente en los techos del edificio. Estas deficiencias habrían permitido filtraciones de agua que ocasionaron humedades y daños en diferentes espacios de la infraestructura. La Contraloría explicó que la imputación se hizo a título de culpa grave, lo que significa que busca establecer quiénes tendrían que responder por el posible daño causado al patrimonio de la ciudad.



Gilberto Barón, gerente de la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la entidad, aseguró que la actuación busca recuperar los recursos públicos y promover mejores controles en la contratación de obras en Bogotá. “Buscamos el retorno de estos recursos públicos al Distrito”, señaló el funcionario, quien también insistió en la importancia de garantizar una adecuada planeación y vigilancia de los contratos.