Una mujer fue encontrada colgada de un árbol y atrapada entre ramas y alambre de púas en un matorral del norte de Bogotá. El caso ocurrió en inmediaciones de la carrera Séptima con calle 201, en la localidad de Usaquén, donde la víctima fue hallada inconsciente y requería asistencia médica.

El periodista Edward Porras, de 'El ojo de la noche', reportó que un guarda de seguridad alertó sobre la presencia de la mujer en la zona. Al llegar al lugar, encontró a una persona que, aparentemente, no estaba respirando.

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“Encontramos a esta mujer de aproximados 50 a 55 años. Ella tiene un pie enredado en unas ramas y a su vez en un alambre de púa que le sostiene su pie derecho”, relató Porras durante el reporte.

La mujer permanecía en medio de la vegetación, con uno de sus pies atrapado, mientras uniformados de la Policía adelantaban las primeras verificaciones para establecer qué había ocurrido.



¿Qué se sabe de la mujer encontrada en un árbol en Usaquén?

De acuerdo con el reporte del periodista, algunos residentes de la zona, ubicada hacia el norte de la ciudad, aseguraron que no reconocían a la mujer. Otros guardas de seguridad plantearon la posibilidad de que hubiera sido arrojada desde un vehículo, aunque esta versión no estaba confirmada.

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Porras señaló que la víctima estaba sin zapatos y llevaba medias blancas. Sin embargo, la prioridad era lograr que recibiera atención médica y que pudiera ser liberada de las ramas y del alambre que le sujetaban el pie.

¿Qué autoridades atendían el caso en el norte de Bogotá?

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Porras indicó que se está solicitando la llegada de una ambulancia para atender a la mujer y trasladarla a un centro asistencial. También se esperaba la intervención de los bomberos para ayudar a liberarla de los elementos que la mantenían atrapada.

“Lo que prima es la salud de esta mujer para que la estabilicen, le desenreden el pie y ante todo la lleven a un centro médico”, afirmó Edward Porras.

Mientras tanto, la Policía adelanta las indagaciones para establecer las circunstancias en las que la mujer terminó en ese lugar. Hasta el momento, no hay una explicación confirmada sobre lo sucedido ni claridad sobre si se trató de una caída o de otra situación.