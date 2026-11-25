Hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026, entra en vigor una nueva jornada de pico y placa Bogotá hoy. Según la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción vehicular afecta a los automóviles particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9, 0. Estos vehículos tienen prohibido circular en la ciudad entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., en un esfuerzo por mitigar el tráfico congestionado en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá este miércoles 25 de noviembre

Los automóviles particulares cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9, 0 no podrán transitar por las calles de Bogotá desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Esta medida se aplica de manera uniforme a lo largo de toda la ciudad. Dichas restricciones buscan mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado en horas pico, promoviendo así un uso más equitativo de las vías públicas.

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Sanciones por incumplimiento

Infringir la normativa de pico y placa Bogotá hoy puede llevar a la imposición de multas significativas. Aunque el monto exacto de la multa no ha sido especificado por la Secretaría Distrital de Movilidad, se sabe que las sanciones pueden incluir tanto una penalización económica como la inmovilización del vehículo. Se insta a los conductores a informarse adecuadamente para evitar estos inconvenientes.

Recomendaciones para hoy en Bogotá

Para aquellos conductores que necesitan movilizarse en Bogotá y cuyos vehículos están sujetos al pico y placa Bogotá hoy, se sugiere considerar alternativas como utilizar taxis, cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos tendrán permitido operar desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. Otros medios de transporte público o las opciones de movilidad compartida pueden ser una solución eficaz para hoy.

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Para mañana, jueves 26 de noviembre de 2026, se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y verificar las restricciones que se apliquen a las placas de sus vehículos. Estar informados y acceder a información en tiempo real a través de las plataformas oficiales puede prevenir sanciones innecesarias.