La Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló en el sur de la ciudad una fábrica clandestina de bebidas hidratantes que imitaban una reconocida marca comercial. El operativo se llevó a cabo en los barrios Danubio Azul y La Paz, en la localidad de Usme, donde fueron identificados dos inmuebles que presuntamente eran utilizados para la fabricación y almacenamiento de estos productos.

Bebidas hidratantes falsificadas Policía Nacional

Durante dos diligencias de registro y allanamiento, adelantadas por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal y de la estación de Policía de Bosa, fue capturada una persona en flagrancia por el presunto delito de corrupción de alimentos. El capturado, además, registra antecedentes por otros delitos, entre ellos porte ilegal de armas, receptación y falsedad ideológica en documento público.

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En los lugares intervenidos, las autoridades encontraron 1.965 bebidas listas para su comercialización, 2.486 envases plásticos vacíos con los distintivos de la marca y 4.322 tapas, además de insumos líquidos, una máquina artesanal y otra industrial para el sellado hermético de los productos. Los elementos incautados tendrían un valor comercial aproximado de $124 millones.

Bebidas hidratantes falsas Policía Nacional

Según la Policía, los establecimientos no contaban con documentos que acreditaran la procedencia legal de los insumos ni con autorización del titular de la marca para fabricar o comercializar estas bebidas. Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos para que destruyan los envases de bebidas hidratantes una vez consumidos, pues estarían siendo reutilizados por personas inescrupulosas para envasar y vender productos de manera ilegal.