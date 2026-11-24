Hoy viernes 20 de noviembre de 2026, en Bogotá, se aplica la medida de pico y placa. La restricción vehicular afecta a los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5. Los horarios de restricción son de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., según lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta medida busca mejorar la movilidad en la capital colombiana, especialmente en las horas pico. La restricción se aplica en toda la zona urbana, abarcando los principales corredores viales.

Sanciones por incumplimiento



El incumplimiento del pico y placa Bogotá hoy puede resultar en sanciones, conforme a la normativa de la Secretaría Distrital de Movilidad. Aunque no se detalla el monto exacto de la multa, las sanciones incluyen la posibilidad de inmovilización del vehículo. Se recomienda a los conductores verificar las placas y horarios para evitar contratiempos. La modalidad de Pico y Placa Solidario ofrece una alternativa de exención mediante el pago voluntario, permitiendo circular sin restricciones.

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Recomendaciones para hoy en Bogotá



Para el pico y placa Bogotá hoy, los taxis con placas terminadas en 1, 2 tienen restricción de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. Se sugieren alternativas de movilidad como el uso del transporte público y aprovechar aplicaciones de movilidad compartida. Los vehículos eléctricos y bicicletas son opciones viables y sostenibles para desplazarse este viernes. Se recomienda a los conductores revisar las condiciones del tráfico en tiempo real para optimizar sus desplazamientos.

Mañana, las restricciones continúan con nuevas placas, por lo que se sugiere planificar sus viajes con antelación para evitar inconvenientes. Es crucial estar informado diariamente sobre las restricciones para mantenerse en regla y evitar sanciones.