Con el regreso de las fuertes lluvias este lunes, 23 de noviembre, en Bogotá se generaron afectaciones en la movilidad, especialmente en la troncal Caracas Centro y en el sector de la calle 80 con avenida Caracas, donde se reportaron inundaciones y retrasos en los servicios de TransMilenio.

De acuerdo con el último reporte, con corte a las 4:00 de la tarde, los buses de TransMilenio que circulan por la calle 80 con avenida Caracas ya avanzan con precaución y la operación comienza a normalizarse paulatinamente. Sin embargo, se mantiene la cancelación de la salida al carril mixto.

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Por su parte, en la troncal Caracas Centro continúa la alta congestión y los retrasos en los servicios que circulan en ambos sentidos, debido a las precipitaciones registradas en este sector de la ciudad.

Durante la tarde también se reportaron encharcamientos en puntos como la carrera 15 con calle 85, la calle 85 con carrera Séptima y la carrera Séptima con calles 67 y 78, en sentido norte.



3:21 p.m.



⚪Av. Circunvalar



✅ Árbol caído es retirado de la calle 78, sentido Norte - Sur.



🟢Mejoran las condiciones de movilidad en el corredor.



🚒👮‍♂️Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto. https://t.co/hy8KPZEg18 pic.twitter.com/Jbmjl1pfL6 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 23, 2026

Manifestación en Chapinero fue superada

En cuanto a la manifestación que afectó la movilidad en inmediaciones de la calle 72 con carrera Décima, las autoridades informaron que, sobre las 3:55 p. m., se cancelaron los desvíos y los servicios de TransMiZonal y Dual M84 y L81 retomaron sus recorridos habituales.

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De esta manera, la principal afectación vial que persiste a esta hora está relacionada con las lluvias y las dificultades de circulación en algunos corredores de la capital.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad, teniendo en cuenta que el pavimento mojado disminuye la capacidad de frenado