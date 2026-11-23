Una historia de perdón y transformación se conoció en Bogotá, donde una mujer que perdió a su único hijo en un homicidio decidió adoptar al joven que participó en el crimen. La decisión se dio después de un proceso de justicia juvenil restaurativa que permitió que ambos se encontraran, reconstruyeran lo ocurrido y comenzaran una relación que hoy se mantiene.

Los hechos ocurrieron cuando el adolescente tenía 16 años. En medio de un ataque de varios jóvenes con armas cortopunzantes, un muchacho de su mismo barrio fue asesinado cuando regresaba de comprar materiales para una actividad escolar. Su mamá presenció la agresión desde su vivienda e identificó a los responsables. El joven que participó directamente en el homicidio fue procesado por el sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y enviado al Centro de Atención Especializada Bosconia.

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Por orden de un juez, también ingresó al Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, donde recibió acompañamiento psicológico y social durante más de dos años. Al comienzo tenía problemas para relacionarse, reaccionaba con agresividad y enfrentaba un consumo problemático de drogas. Sin embargo, durante las sesiones empezó a hablar de su historia personal, de su salida temprana del colegio y de las circunstancias que lo llevaron a involucrarse en actividades delictivas.

Con el paso del tiempo dejó el consumo de sustancias, retomó sus estudios y comenzó a reconocer las consecuencias de sus decisiones. También manifestó su intención de encontrarse con la mamá del joven asesinado para contarle cómo había ocurrido el crimen y pedirle perdón. El equipo profesional preparó a las dos partes para ese momento, teniendo claro que la mujer no tenía ninguna obligación de perdonarlo.



En ese encuentro, el joven le contó que no tenía problemas previos con la víctima y que el ataque ocurrió cuando los integrantes del grupo estaban bajo los efectos de las drogas. La mujer pudo conocer detalles de lo sucedido y entender que su hijo no estaba involucrado en ningún enfrentamiento con los agresores. Al finalizar la conversación, le expresó su deseo de recibirlo como parte de su familia. El joven la abrazó y ambos rompieron en llanto.

Desde entonces, la mujer comenzó a visitarlo, acompañó sus estudios y estuvo presente en su proceso de transformación. Él terminó el bachillerato, trabajó en la cocina del centro de atención y se propuso reunir dinero para entregárselo a la madre de la víctima como un acto simbólico de reparación. Después de varios años privado de la libertad, un juez sustituyó la sanción por una medida en medio abierto.

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Actualmente trabaja en un almacén de ropa, conserva una relación cercana con la mujer y tiene entre sus planes ingresar a la universidad para estudiar Psicología o Derecho. Para Iván Torres, director de Responsabilidad Penal Adolescente, este tipo de procesos demuestran que la justicia restaurativa también puede contribuir a la seguridad de la ciudad, porque, como señaló, el objetivo es recuperar a las personas que han estado vinculadas al delito y ofrecerles oportunidades para cambiar su rumbo.