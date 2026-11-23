La violencia y la inseguridad en Bogotá siguen despertando preocupación entre la ciudadanía, que ya no encuentra qué hacer para enfrentar la delincuencia en la capital, en especial cuando los hurtos y actos violentos ocurren contra conductores del transporte público.

De hecho, recientemente se dio a conocer que un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fue atacado con un arma cortopunzante, aparentemente luego de reclamarle a un hombre que presuntamente estaba hurtando a los pasajeros al interior del vehículo.

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El hecho tuvo lugar en el barrio El Recreo, en la localidad de Bosa. El momento generó temor, pues se suma a otros casos reportados contra conductores de servicio público. El conductor terminó herido, mientras que el presunto agresor fue detenido y golpeado por varias personas que se encontraban en el lugar.

Según lo conocido por Blu Radio, todo ocurrió luego de que el conductor decidiera confrontar al hombre que aparentemente estaba hurtando a los pasajeros del bus. Sin embargo, este desenfundó un arma blanca y lo atacó en varias oportunidades. La agresión escaló hasta el punto de que el conductor tuvo que protegerse el rostro, pues el atacante intentó herirlo en esa zona.



“Hágalo, hágalo... cójalo, que lo está apuñaleando. Cójalo, vea cómo lo volvió”, se escucha en el video que registró el momento del ataque contra el conductor.

Cabe señalar que el conductor sufrió varias heridas en una mano y un brazo, mientras que el atacante fue golpeado por varias personas, quienes lo agredieron con patadas, palos y cascos de motocicleta. Por este motivo, también fue trasladado a un centro asistencial.

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Capturan en flagrancia a dos personas en Soacha

Otro de los casos que marcó el fin de semana tiene que ver con la captura en flagrancia de dos hombres señalados de pertenecer a un grupo delincuencial dedicado al hurto de establecimientos comerciales en los municipios de Soacha y Sibaté, en Cundinamarca.

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Los detenidos son investigados por su presunta participación en un atraco a un establecimiento dedicado a la venta y fabricación de vidrios, donde habrían intimidado con armas de fuego a las víctimas para robarles sus pertenencias.

El operativo y las capturas estuvieron a cargo de la Sijín. Durante el procedimiento, las autoridades lograron recuperar un computador portátil, tres celulares, una camioneta marca San John y un maletín que contenía elementos cosméticos.

Tras la captura, los dos investigados fueron presentados ante un juez de garantías, que los envió a un establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra.

