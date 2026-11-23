Hoy lunes 23 de noviembre de 2026, la medida de pico y placa Bogotá hoy impacta a los conductores de vehículos particulares en la ciudad de Bogotá. Las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tienen restricción de movilidad durante el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. para particulares, y entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. para taxis. Esta normativa busca reducir la congestión vehicular, facilitando una circulación más fluida en las vías de la capital durante las horas pico, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad.

Pico y placa en Bogotá este lunes 23 de noviembre de 2026

En el contexto del pico y placa Bogotá hoy, los vehículos cuyos números de placa culminan en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Esta restricción abarca todas las zonas urbanas de Bogotá. Los conductores deben estar atentos a los límites de la normativa para evitar contratiempos. Las medidas son parte de un esfuerzo continuo para administrar adecuadamente la movilidad en la ciudad.

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Sanciones por incumplimiento

La infracción de la normativa de pico y placa Bogotá hoy podría resultar en multas significativas y otros problemas. Aunque el valor exacto de la multa no se especifica para el lunes 23 de noviembre de 2026, se estima un costo del pico y placa solidario de aproximadamente $70.294 COP por día. Evitar estas sanciones es esencial y posible mediante la planificación adecuada de desplazamientos o el uso de alternativas como el pago del pico y placa solidario, que permite la circulación de vehículos de manera legal.

Recomendaciones para hoy en Bogotá

Para quienes operan vehículos exentos como los eléctricos, híbridos, y vehículos con placas blancas como taxis de servicio especial, el día surge sin restricciones. Además, considerando el pico y placa Bogotá hoy, se sugiere utilizar el sistema de transporte público o servicios de movilidad compartida para evitar inconvenientes. Mantenerse informado mediante aplicaciones de tránsito en tiempo real puede facilitar la navegación en la ciudad.

Con respecto a las futuras restricciones del tráfico, se recuerda que mañana tendrán restricción los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Conductores se instan a planificar con antelación sus trayectorias en la ciudad. Estar presente y al día con las normativas viales asegura un desplazamiento seguro y ordenado.