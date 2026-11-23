Fueron capturados ocho presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Satanás’ en una nueva ofensiva de las autoridades contra esta organización, señalada de extorsionar y atacar con armas de fuego a comerciantes y transportadores en Bogotá y Soacha. Los operativos, adelantados por el GAULA de la Policía y la Fiscalía, permitieron las detenciones en cinco ciudades del país.

En un primer procedimiento, realizado en el barrio Tintal, en la localidad de Kennedy, fueron capturados en flagrancia alias ‘Pinky’ y alias ‘Will’, una pareja de nacionalidad venezolana que presuntamente acababa de disparar contra un establecimiento comercial. La Policía llegó hasta ellos tras una denuncia ciudadana y los interceptó mediante un plan candado. En su poder encontraron una pistola, dos panfletos extorsivos, tres celulares y una motocicleta.

Publicidad

Las autoridades señalan que alias ‘Pinky’ habría sido el conductor de alias ‘El Niche’, quien fue neutralizado recientemente y a quien se le atribuyen al menos 11 hechos delictivos. Entre ellos estaría el homicidio de un taxista en Soacha, ocurrido el 30 de septiembre de 2026, y un ataque armado el 5 de noviembre en el sector de San Mateo, en el que una persona quedó gravemente herida y perdió la movilidad de sus piernas. Por su parte, alias ‘Will’, de 24 años, estaría relacionada con al menos tres ataques en los que presuntamente disparó contra fachadas de viviendas y establecimientos comerciales.

En un segundo operativo, las autoridades capturaron mediante orden judicial a otros seis presuntos integrantes de la organización en Bogotá, Soacha, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Según la investigación, estas personas no se encargaban directamente de los ataques, sino de mover las finanzas criminales, es decir, administraban, contabilizaban y distribuían el dinero de las extorsiones, e incluso retiraban los recursos en corresponsales bancarios para entregarlos a otros miembros de la estructura.



Entre los detenidos están alias ‘Nesly’, cuyo hijastro, conocido como ‘Roniel’, ya había sido capturado por extorsión; alias ‘Mayfred’ y alias ‘Bill’, señalados de tener vínculos familiares con alias ‘Satanás’, identificado por las autoridades como cabecilla de la organización. Este último, además, registra antecedentes por extorsión y porte y tráfico de armas. También fueron capturados alias ‘Manuel’, alias ‘Juan David’ y alias ‘Liliana’, quien igualmente registra antecedentes por estos delitos.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Los Satanás’ habrían obtenido cerca de 1.000 millones de pesos en rentas ilegales desde 2023. Durante los procedimientos fueron incautados seis celulares, una tableta y un computador portátil, que serán analizados como parte del proceso investigativo. Los dos primeros capturados fueron enviados a prisión por orden de un juez, mientras que los otros seis recibieron medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Todos quedaron vinculados a procesos por extorsión y concierto para delinquir, entre otros delitos.