A partir del próximo 1 de diciembre, Empresas Públicas de Medellín (EPM) será la encargada de operar y mantener el alumbrado público de Bogotá durante los próximos 10 años. Así lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán, una semana antes de que termine el convenio que actualmente tiene el Distrito con Enel Colombia. El nuevo operador trabajará bajo la supervisión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y comenzará con una inversión aproximada de 15.000 millones de pesos en una o dos zonas piloto.

El acuerdo contempla también una alianza entre EPM y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para convertir los postes de alumbrado en puntos de conexión de una red de internet de las cosas. Esto permitirá implementar un sistema de telegestión para monitorear las luminarias desde una central, conocer en tiempo real si están funcionando y detectar cuándo necesitan mantenimiento. La meta es instalar 10.000 nodos durante el primer año y llegar a cerca de 100.000 en los próximos 10 años. “En Bogotá el alumbrado público es un sistema de otra época. Con esta alianza vamos a poder dar un salto en ese sentido”, aseguró Galán.

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Otro de los objetivos es completar la modernización de las luminarias con tecnología LED. Actualmente, Bogotá cuenta con 366.410 luminarias, de las cuales el 71,7 % ya utiliza esta tecnología. “Nos faltan cerca de 103 para convertirlas en luminarias LED. Con esta alianza vamos a poder avanzar en 50 mil el próximo año y el siguiente otras 50 mil, para completar toda una red de alumbrado público con luminarias LED”, afirmó el alcalde de Bogotá. Según las proyecciones del Distrito, este cambio permitirá ahorrar cerca de 600 millones de pesos mensuales desde enero de 2027, unos 7.200 millones al año, recursos que se reinvertirán en el sistema de alumbrado público.

Por su parte, el presidente de ETB, Diego Molano, explicó que los postes también tendrán sensores para detectar incendios y cámaras de seguridad, conectados a las dos redes de fibra óptica de la empresa, que suman más de 20 millones de metros. La información se procesará en tiempo real con inteligencia artificial y permitirá desarrollar aplicaciones para identificar vehículos involucrados en delitos o apoyar la búsqueda de personas y mascotas desaparecidas.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la experiencia de EPM en la operación de estos sistemas. La empresa, de capital 100 % público, presta el servicio de alumbrado en 15 lugares, entre ellos Medellín, con 172.000 puntos de iluminación, y Cartagena, con 65.000. Además, tiene presencia en Chile, Panamá, Guatemala y El Salvador. “Va a ser muy importante esta alianza que se permite entre entidades 100% públicas para que luego sea una oportunidad de ir llegando a otras ciudades en América Latina, prestando estos servicios en temas de alumbrado público pero al mismo tiempo de conectividad y de tecnología”, señaló.

Sobre la selección del operador, la UAESP explicó que realizó un análisis de mercado en el que consultó a Grupo Energía de Bogotá-Enel, Empresas Municipales de Cali, K-YENA y EPM. La propuesta de esta última fue considerada la más favorable en costos, disponibilidad de cuadrillas, tiempos de atención de fallas y modernización de la red. Según la entidad, Grupo Energía de Bogotá y Enel informaron que no podían presentar una oferta.

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Finalmente, el Distrito aseguró que los activos que se adquieran con recursos de la ciudad serán propiedad de Bogotá y que la información recolectada por la red permanecerá bajo su control. También confirmó que el servicio no se interrumpirá con el cambio de operador el próximo 1 de diciembre. En cuanto al cobro, los estratos 1, 2 y 3 no tendrán un aporte adicional, salvo los predios con una base gravable superior a 20.000 UVT. Desde el estrato 4, el aporte aprobado por el Concejo se cobrará a través del impuesto predial y no en la factura de energía. Para ese estrato, el valor será de aproximadamente 11.000 pesos mensuales.