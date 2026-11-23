Las autoridades investigan la muerte de tres mujeres en el norte de Bogotá. Los cuerpos sin vida de estas personas fueron encontrados en un apartamento en el norte de la capital el domingo, 23 de noviembre.

Una de las patrullas de vigilancia de la Policía acudió al llamado de la comunidad del conjunto Altos del Moral, en la localidad de Usaquén, de un extraño olor en uno de los apartamentos de un conjunto privado del sector.

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Por eso, con apoyo de bomberos, las autoridades lograron ingresar a la vivienda y allí se percatan de los tres cuerpos de las mujeres sin vida. Aparentemente, harían parte de un mismo núcleo familiar.

De inmediato, agentes forenses del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía comenzaron a realizar el levantamiento de los cuerpos para luego determinar las causas exactas de su fallecimiento.



#BOGOTÁ. ¡Macabro hallazgo en Usaquén! La tarde de ayer, 22 de noviembre, hallaron los cuerpos de tres mujeres en estado de descomposición al interior de un apartamento en un conjunto residencial del barrio Altos del Moral en la localidad de Usaquén.



De acuerdo con información… pic.twitter.com/h6nghi3zzG — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 23, 2026

Pronunciamiento del conjunto

Según un comunicado de la administración del conjunto residencial, durante las últimas semanas se habían percibido olores fuertes en la Torre 2, situación que había sido reportada tanto por residentes como por el personal de aseo.

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La administración informó que adelantó gestiones para verificar lo ocurrido y se comunicó con el propietario del apartamento 204 de esa torre. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, alrededor de las 4:00 de la tarde, recibió un reporte sobre la situación de la vivienda y, con autorización del propietario, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos ingresaron al inmueble, donde encontraron los tres cuerpos.

En el documento, la administración del conjunto recalcó que la información disponible es preliminar y pidió a los residentes mantener la calma, mientras avanzan las investigaciones para establecer qué ocurrió.