La mamá de Gabriel Cárdenas, el estudiante de 17 años de la Universidad de Los Andes que desapareció el pasado 19 de noviembre, dio detalles de las últimas conversaciones que sostuvo con su hijo antes de no volver a saber de él. La mujer relató que habló con el menor de edad en la mañana, cuando salió hacia la institución educativa.

Según ella, Gabriel le informó que iba tarde para llegar a la universidad, motivo por el que se vio obligado a tomar una motocicleta a través de una aplicación de transporte. Durante el trayecto, también informó a su familia que se encontraba cerca de las residencias conocidas como Barichara.

Publicidad

Sin embargo, después de ello, sus familiares hablaron con la Universidad de Los Andes y se enteraron de que Gabriel, quien cursaba segundo semestre de Ingeniería de Sistemas, nunca consiguió ingresar al campus.

Joven estudiante Gabriel Cárdenas Fotos: suministrada y captura de video

¿Qué decía el último mensaje de Gabriel Cárdenas?

En medio de los intentos por saber dónde se encontraba el joven, la familia intentó contactarlo de nuevo en la tarde del 19 de noviembre. Sin embargo, los mensajes no llegaban y las llamadas no obtuvieron respuesta.

Ante ello, en el chat quedó registrado el último mensaje en el que Gabriel afirmó que ya había llegado a la universidad. Esta comunicación sirvió para reconstruir los movimientos del joven antes de que se perdiera su rastro.

Publicidad

Además, la familia revisó los registros bancarios. En ellos solo aparecía un pago por $10.200, que correspondería al servicio de transporte por aplicación que habría solicitado, coincidente con la hora en la que se comunicó por última vez con su mamá.

Joven estudiante Gabriel Cárdenas. X: captura de video

¿Cuál fue el último registro de Gabriel Cárdenas antes de desaparecer?

Publicidad

Durante las labores de búsqueda también se conocieron versiones sobre la posible ubicación del joven. Inicialmente, se habló de que habría sido visto en la calle 19 con avenida NQS, mientras que los Bomberos de Cundinamarca divulgaron un video de una cámara de seguridad en el que aparece una persona que sería Gabriel.

En las imágenes se observa a un joven vestido de negro que camina por el sector y posteriormente se devuelve. La vestimenta coincide con parte de la descripción entregada por su familia a la Fiscalía para facilitar su búsqueda.

El reporte indicaba que Gabriel llevaba pantalón azul petróleo, chaqueta y camisa negras, tenis y un morral del mismo color. También fue descrito como una persona alta, delgada, de piel blanca, cabello rizado y ojos cafés.

Publicidad

Tras cuatro días de búsqueda, el lunes 23 de noviembre se reportó el hallazgo de un cuerpo en el Salto del Tequendama, junto con documentos de la Universidad de Los Andes y el nombre del joven.