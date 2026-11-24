Un incendio en una fábrica de colchones registrado durante la madrugada de este martes 24 de noviembre en el barrio Villa Hermosa, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, dejó millonarias pérdidas materiales y obligó a evacuar dos viviendas cercanas. La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que confirmó que no hubo personas lesionadas.

Las llamas comenzaron hacia la 1:30 a. m., cuando la mayoría de los habitantes del sector descansaban. Fueron los vecinos quienes alertaron sobre el fuego que consumía una bodega ubicada en un segundo piso, lo que generó preocupación por la cercanía de otras edificaciones.

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La intensidad de las llamas llevó a las autoridades a desplegar un operativo para controlar la emergencia y evitar que el fuego se extendiera a otros inmuebles.

🚨 En horas de la madrugada, con apoyo de los equipos especializados de Aeronaves No Tripuladas y Operadores de Vehiculos en Emergencia, controlamos un incendio estructural en una fábrica de colchones, en la Calle 41 Sur con Carrera 14. No se reportaron personas lesionadas, se… pic.twitter.com/XiVfQBcIrF — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) November 24, 2026

¿Cómo atendieron el incendio en la fábrica de colchones en Kennedy?

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá movilizó 24 funcionarios, cinco máquinas y dos carrotanques para atender el incendio estructural. Durante las labores, los equipos trabajaron para contener las llamas y asegurar la zona.

Como parte del procedimiento, fue necesario evacuar dos viviendas cercanas. La medida se tomó de manera preventiva para proteger a sus habitantes mientras los organismos de emergencia adelantaban las maniobras de control.

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A través de su cuenta de X, Bomberos de Bogotá informó sobre el operativo y destacó el apoyo de equipos especializados:

“En horas de la madrugada, con apoyo de los equipos especializados de Aeronaves No Tripuladas y Operadores de Vehículos en Emergencia, controlamos un incendio estructural en una fábrica de colchones, en la Calle 41 Sur con Carrera 14. No se reportaron personas lesionadas, se aseguró el área”.

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¿Qué pérdidas dejó el incendio y qué se sabe de las causas?

La conflagración provocó daños en las instalaciones de la fábrica de colchones, con pérdidas económicas que serían millonarias. Sin embargo, todavía no se ha establecido el monto de las afectaciones materiales.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, pese a la magnitud del incendio y a las condiciones en las que se presentó durante la madrugada.

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Por ahora, las causas que originaron el fuego no han sido establecidas. Las verificaciones correspondientes permitirán determinar cómo comenzó la emergencia y qué provocó la propagación de las llamas dentro de la bodega.