A partir del próximo 1.º de diciembre, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) asumirán la gestión, mantenimiento, planeación y reposición del sistema de alumbrado público en la capital colombiana.

Tras resultar ganadora en el concurso convocado por la administración distrital, EPM suscribió un contrato interadministrativo al tratarse de dos entidades de carácter público, e hizo una alianza estratégica con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para incorporar tecnología de punta. El plan operativo busca atender prioritariamente aquellos sectores de la ciudad que presentan deficiencias en la iluminación actual.

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Un contrato interadministrativo y transferencia de estándares de calidad

El ingreso de EPM al servicio de alumbrado público en Bogotá se concretó tras competir en la licitación del distrito. Sobre el mecanismo de contratación y los alcances del acuerdo, Jhon Maya afirmó en Mañanas Blu: "El distrito hizo un concurso buscando un operador para todo el manejo del alumbrado público en Bogotá. Nosotros participamos, fuimos la mejor oferta y dado que son dos entidades públicas se hizo un contrato interadministrativo".

El alto directivo enfatizó que el Grupo EPM, que cuenta con presencia en seis países y está conformado por 41 empresas, trasladará a Bogotá sus indicadores de eficiencia y calidad operativa tal como funcionan en Medellín y Cartagena.



Asimismo, aclaró que, aunque el alumbrado navideño de este año solo se enfoca en parques específicos como La Independencia y Alcalá, se contempla que en años posteriores se puedan integrar proyectos de alumbrado arquitectónico y navideño de forma adicional.

Plan de modernización: 103.000 luminarias LED y expansión en sectores deficientes

El plan de trabajo contempla la transición hacia tecnologías más limpias y eficientes, dejando atrás las antiguas luminarias de luz amarilla. Maya precisó los detalles técnicos y los plazos de ejecución del proyecto: "Más o menos unas 103.000 luminarias que en este momento están con las tecnologías viejas, antiguas, las vamos a cambiar a tecnología LED. Eso es más o menos en un lapso de 2 años, 2 años y medio con un promedio de unas 35.000 luminarias al año".

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A esta reconversión se suma un plan de expansión de 17.000 nuevas luminarias destinadas a zonas periféricas o sectores sin servicio adecuado.

Adicionalmente, el proyecto implementará un sistema de telegestión en 10.000 puntos, lo que permitirá monitorear los circuitos en tiempo real y responder con mayor rapidez ante eventuales fallas en la red.

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Alianza con ETB para el Internet de las Cosas y gestión de infraestructura

Uno de los componentes más innovadores del contrato es la alianza con ETB para convertir la red de alumbrado público en una infraestructura de Internet de las Cosas (IoT) y avanzar hacia el modelo de ciudad inteligente. Respecto al alcance tecnológico de esta integración, el gerente de EPM puntualizó: "Es aprovechar esa red que tenemos para el Internet de las Cosas. Entonces, no solamente lo de la seguridad, tener cámaras, sino sensores, por ejemplo, ambiente, cómo está en ese momento la polución... disminuir el consumo de energía, censar qué volumen de carros puede haber".

Frente al estado de los postes y las telarañas de cables en las calles, Maya explicó que la mayor parte de ese volumen corresponde a operadores de telefonía y redes eléctricas aisladas, mientras que el alumbrado público utiliza circuitos reducidos.

En cuanto a la propiedad de los postes, aclaró que pertenecen a Enel y que EPM actuará exclusivamente como operador: "Nosotros no compramos los activos, no compramos la infraestructura, sino que vamos a fungir como operadores".

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Escuche aquí la entrevista: