Una persecución policial que incluyó una huida por los tejados de varias viviendas terminó con la captura de un joven de 19 años señalado de participar en el robo de una camioneta de alta gama en el occidente de Bogotá. El operativo se desarrolló en la localidad de Kennedy, donde los delincuentes protagonizaron un accidente mientras intentaban escapar de las autoridades.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Nacional a través del programa Ojo de la Noche, el hurto fue cometido por tres sujetos que llegaron juntos al sector y se apoderaron del vehículo. Tras conocer lo sucedido, uniformados que adelantaban labores de patrullaje recibieron una alerta de la central de radio y comenzaron la búsqueda de los responsables.

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El seguimiento permitió ubicar la camioneta con apoyo del helicóptero Halcón de la Policía. Sin embargo, cuando los sospechosos intentaban evadir a las autoridades, el conductor perdió el control y terminó chocando contra un jardín en el sector de Mandalay, cerca de la avenida Las Américas.

La persecución continuó a pie, pues uno de los presuntos responsables abandonó el vehículo e intentó escapar por los tejados de las viviendas del sector. La rápida reacción de los uniformados permitió interceptarlo y capturarlo. Se trata de un hombre de 19 años, quien deberá responder ante las autoridades por su presunta participación en el delito de hurto.



La Policía confirmó que la camioneta de alta gama fue recuperada y que el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en el proceso correspondiente.

Otros dos capturados por un caso de hurto de vehículos en Bogotá

En otro procedimiento relacionado con el robo de automotores, las autoridades reportaron la captura de un hombre y una mujer en la localidad de Puente Aranda. El operativo se llevó a cabo en la avenida carrera 68 con calle tercera, luego de que la ciudadanía entregara información sobre un vehículo que presuntamente había sido hurtado.

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Según explicó el comandante operativo de la zona, uniformados adscritos al CAI Galán recibieron la alerta y, con apoyo de la central de radio, lograron ubicar e interceptar el automotor.

Las primeras verificaciones establecieron que el vehículo habría sido robado durante la mañana del día anterior en la localidad de Kennedy, mediante la modalidad de halado, que consiste en llevarse un automotor que se encuentra estacionado sin que necesariamente haya un enfrentamiento con su propietario.

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Por este caso, el hombre y la mujer fueron capturados por el presunto delito de receptación. Tanto los detenidos como el vehículo recuperado quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.