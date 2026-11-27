En la noche del asalto, un grupo de delincuentes ingresó a la residencia de Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicada en un conjunto residencial cerrado sobre la carrera Séptima, en el norte de Bogotá.

Los hechos, que se desarrollaron en un lapso aproximado de 15 minutos, están siendo investigados por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Al momento del robo, la familia del funcionario no se encontraba en el inmueble, salvaguardando su integridad física.

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Sospechas de seguimiento y situaciones atípicas

Aunque las indagaciones iniciales evalúan la hipótesis de un hurto común contra la propiedad, el alto funcionario señaló que existen elementos atípicos rodeando el suceso. Cortés explicó que, si bien la línea principal apunta a un robo, no descarta otras motivaciones derivadas de la naturaleza de su cargo.

"Sinceramente, yo pienso que está muy dirigido a un robo, pero hay dos situaciones que no son claras, que se van a investigar, que están muy relacionadas con trabajo y que de pronto puede ser algo más", declaró el director en Mañanas Blu. Asimismo, Cortés enfatizó la hipótesis de una labor de inteligencia previa en su contra: "Yo no relaciono esta situación con eso [un dictamen], pero sí creemos que hubo un seguimiento, un seguimiento sobre el director general".



Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal. Foto: Medicina Legal

Documentación protegida y objetos sustraídos

Frente a las especulaciones sobre la posible sustracción de archivos confidenciales o material probatorio de la Fiscalía, Cortés fue categórico al aclarar que no maneja documentos oficiales en su vivienda por estrictos protocolos institucionales de seguridad.

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"Yo no llevo, gracias a Dios. Lo único que llevo a la casa es el portátil, donde está todo y que tiene una clave de acceso que no puede entrar nadie... en mi casa no hay nada que sean documentos públicos precisamente por temas de seguridad, tanto para la institución como para mi familia", puntualizó.

Respecto a los bienes robados por los cinco sujetos que huyeron en un vehículo, el director detalló que se trató de objetos de valor afectivo e incluso detalles domésticos inusuales: "Se llevaron cosas muy sentimentales de algunas cosas que tenía mi esposa... recuerdos de familia... y lo más chistoso, yo no entiendo cómo se pueden llevar las figuras de la nevera, pero bueno, se las llevaron".

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Un punto clave en el desarrollo de la investigación corresponde a la facilidad con la que los asaltantes ingresaron y abandonaron la propiedad. De acuerdo con el testimonio del funcionario, los delincuentes violentaron la puerta principal para ingresar y, tras ser sorprendidos por la llegada de un familiar, emprendieron la huida en el vehículo con la apertura del portón a cargo de la seguridad privada del conjunto.

Escuche aquí la entrevista: