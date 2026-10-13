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Investigan explosión de granada en Barrancabermeja; hay tres heridos, entre ellos una menor

La detonación ocurrió cerca del colegio Camilo Torres Restrepo, comuna 6 de Barrancabermeja. Las autoridades investigan cómo se detonó la granada de fragmentación.

Granada de fragmentación dejó tres heridos, entre ellos una menor de edad, en Barrancabermeja.
Granada de fragmentación dejó tres heridos, entre ellos una menor de edad, en Barrancabermeja.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 13 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Momentos de pánico se vivieron en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, en la comuna 6 de Barrancabermeja, tras la explosión de una granada de fragmentación que dejó personas heridas y obligó a las autoridades a acordonar el sector y militarizar la zona.

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El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó que la detonación fue causada por una granada de fragmentación de baja intensidad.

A través de sus redes sociales, rechazó lo ocurrido y anunció medidas para reforzar la seguridad en el Distrito.

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De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde Jonathan Vásquez a través de sus redes sociales, el hecho dejó dos adultos lesionados y una adolescente de 17 años afectada por la onda explosiva.

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Los dos adultos fueron trasladados a la Clínica Magdalena. Gloria Santamaría Vargas presentaba lesiones en las piernas y la espalda, mientras que Grey Guillermo Moreno Manrique tenía heridas en las piernas.

La menor fue remitida al Hospital Regional por aturdimiento.

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Tras la explosión, el mandatario rechazó el ataque y anunció medidas para reforzar la seguridad en el distrito.

"No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja”, expresó Vásquez, quien confirmó la activación inmediata de un Plan Candado.

Según el alcalde, se desplegaron unidades de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad. Entretanto, el área donde ocurrió la detonación permanece acordonada y se adelantan protocolos antiexplosivos en el sector.

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La Administración distrital también anunció, en articulación con la Gobernación de Santander, una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades revisan además las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias del ataque.

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Una de las hipótesis que manejan las autoridades señala que hombres que se movilizaban en motocicleta estarían manipulando la granada, cuando esta cayó y se desprendió la espoleta, lo que habría provocado la detonación.

Esta versión es preliminar y deberá ser establecida dentro de la investigación.

La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de la detonación, quiénes portaban el artefacto y si las personas que se movilizaban en motocicleta están relacionadas con lo ocurrido.

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