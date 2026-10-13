Investigan explosión de granada en Barrancabermeja; hay tres heridos, entre ellos una menor

Momentos de pánico se vivieron en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, en la comuna 6 de Barrancabermeja, tras la explosión de una granada de fragmentación que dejó personas heridas y obligó a las autoridades a acordonar el sector y militarizar la zona.

Dos personas resultaron heridas tras una explosión en el barrio Las Granjas de Barrancabermeja, cerca del colegio Camilo Torres. Las víctimas se movilizaban en motocicleta. Las autoridades aún no confirman qué tipo de artefacto fue utilizado. #VocesySonidos pic.twitter.com/yICpgcPPO6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2026

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El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó que la detonación fue causada por una granada de fragmentación de baja intensidad.

A través de sus redes sociales, rechazó lo ocurrido y anunció medidas para reforzar la seguridad en el Distrito.



Alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó que explosión cerca del colegio Camilo Torres Restrepo fue causada por granada de fragmentación. El hecho dejó tres personas heridas, entre ellas una menor de 17 años. Ofrecen hasta $50 millones de recompensa por información pic.twitter.com/Z6sX9gT4Y1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2026

De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde Jonathan Vásquez a través de sus redes sociales, el hecho dejó dos adultos lesionados y una adolescente de 17 años afectada por la onda explosiva.

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Los dos adultos fueron trasladados a la Clínica Magdalena. Gloria Santamaría Vargas presentaba lesiones en las piernas y la espalda, mientras que Grey Guillermo Moreno Manrique tenía heridas en las piernas.

La menor fue remitida al Hospital Regional por aturdimiento.

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Tras la explosión, el mandatario rechazó el ataque y anunció medidas para reforzar la seguridad en el distrito.

"No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja”, expresó Vásquez, quien confirmó la activación inmediata de un Plan Candado.

Según el alcalde, se desplegaron unidades de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad. Entretanto, el área donde ocurrió la detonación permanece acordonada y se adelantan protocolos antiexplosivos en el sector.

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La Administración distrital también anunció, en articulación con la Gobernación de Santander, una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades revisan además las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias del ataque.

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Una de las hipótesis que manejan las autoridades señala que hombres que se movilizaban en motocicleta estarían manipulando la granada, cuando esta cayó y se desprendió la espoleta, lo que habría provocado la detonación.

Esta versión es preliminar y deberá ser establecida dentro de la investigación.

La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de la detonación, quiénes portaban el artefacto y si las personas que se movilizaban en motocicleta están relacionadas con lo ocurrido.