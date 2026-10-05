Ataque con drones en Huila: lanzaron dos granadas contra la estación de Policía de Aipe

Un nuevo ataque con drones se registró durante la tarde de este lunes en el departamento del Huila. El hecho ocurrió en el municipio de Aipe, donde la Estación de Policía fue blanco de una acción armada.

De acuerdo con la información preliminar, dos granadas fueron lanzadas desde drones contra las instalaciones policiales. Los artefactos impactaron la infraestructura de la estación y provocaron daños materiales.

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Pese a la gravedad del ataque, las autoridades confirmaron que no hubo policías ni civiles heridos. La situación fue atendida por las unidades de seguridad en la zona.

Este nuevo hecho se suma a los recientes ataques con drones registrados en diferentes puntos del Huila, una modalidad que ha generado preocupación entre las autoridades por el riesgo que representa para la población y la Fuerza Pública.



Las autoridades avanzan en la recopilación de información para establecer quiénes estarían detrás del ataque contra la Estación de Policía de Aipe y determinar las circunstancias en las que fueron lanzadas las dos granadas.

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