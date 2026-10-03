Capturan a alias 'Tutinas', presunto cabecilla de Los Diablos en Pitalito, Huila

Las autoridades capturaron en zona rural de Pitalito, Huila, a alias 'Tutinas', señalado como el presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Diablos, organización que estaría involucrada en hechos de extorsión en municipios del sur del departamento.

La operación fue adelantada por la Novena Brigada del Ejército, a través del Gaula Militar Huila, en coordinación con la Policía Nacional y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación.

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El procedimiento se realizó en la vereda Aguas Blancas, donde los uniformados interceptaron al hombre cuando se movilizaba en una motocicleta.

Durante el registro, las autoridades encontraron un dispositivo explosivo improvisado, 26 cartuchos calibre 5.56 milímetros para fusil y un teléfono celular. Estos elementos fueron incautados y quedaron a disposición de las autoridades competentes.



Según las investigaciones, alias 'Tutinas' sería el presunto cabecilla de Los Diablos, organización que, de acuerdo con las autoridades, habría utilizado el nombre de una estructura armada ilegal para intimidar a sus víctimas y realizar exigencias económicas.

Las presuntas extorsiones se habrían presentado en los municipios de 'Pitalito', Isnos y San Agustín, en el sur del Huila. Las autoridades también adelantan investigaciones para establecer si esta organización tendría alguna participación en hechos relacionados con secuestros selectivos y hurtos registrados en esta zona del departamento.

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Alias 'Tutinas' registra anotaciones en el sistema SPOA por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. El hombre fue presentado ante un juez por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones, accesorios o explosivos. Tras las audiencias preliminares, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.