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Blu Radio  / Tecnología  / Exdirectivo de Google explica riesgo de compartir datos con la IA: "Deberíamos usar sentido común"

Exdirectivo de Google explica riesgo de compartir datos con la IA: "Deberíamos usar sentido común"

El exdirectivo de Google Colombia, Centroamérica y el Caribe explicó por qué conviene evitar compartir información privada con herramientas de IA.

Riegos de dar datos a la IA
Riegos de dar datos a la IA
Magnific
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para procesar documentos personales, organizar las finanzas o automatizar tareas plantea riesgos para la privacidad de los usuarios. Giovanni Stella, exdirectivo de Google para Colombia, Centroamérica y el Caribe, recomendó tener precaución con los datos que se comparten en estas plataformas y evaluar las posibles consecuencias de entregar información sensible.

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Durante una entrevista, Stella también cuestionó el enfoque de algunas empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, que han difundido advertencias sobre escenarios en los que esta tecnología podría representar riesgos para las personas. A su juicio, es necesario considerar tanto las amenazas como las aplicaciones que pueden facilitar la vida cotidiana.

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Deberíamos tratar todos de usar sentido común para no compartir informaciones demasiado personales o demasiado privadas”, afirmó Stella al referirse a las medidas que pueden tomar los usuarios para proteger sus datos.

¿Qué información personal se debe evitar compartir con la inteligencia artificial?

Stella señaló que el principal cuidado debe estar en la información que podría ser captada o utilizada de manera maliciosa por terceros. Por eso, recomendó evaluar qué datos se entregan a las herramientas de IA antes de utilizarlas para resolver tareas personales.

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Como ejemplo, mencionó la posibilidad de subir extractos bancarios a una plataforma para organizar los gastos o elaborar un plan de ahorro. Aunque considera que ese uso puede ser válido, advirtió que los usuarios deben conocer los riesgos asociados con compartir información financiera.

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El experto hizo énfasis en que la decisión de utilizar estas herramientas debe ir acompañada de una evaluación sobre el tipo de información que se entrega y el nivel de privacidad que requiere.

IA
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Foto: ChatGPT

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¿La inteligencia artificial puede aumentar la publicidad personalizada?

Durante la conversación, Stella también se refirió a los riesgos relacionados con los electrodomésticos inteligentes. Una nevera conectada, por ejemplo, podría registrar los productos que consume una persona y facilitar que esa información se utilice para ofrecerle publicidad o descuentos relacionados con sus hábitos.

“Sí, técnicamente el riesgo de que eso pase existe”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

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El exdirectivo explicó que la interacción entre dispositivos y sistemas automatizados podría cambiar la manera en que las empresas se comunican con los consumidores. Según planteó, una nevera inteligente podría recibir información de otros sistemas automatizados sin que el usuario intervenga directamente en cada intercambio.

¿Por qué hay advertencias sobre los riesgos de la inteligencia artificial?

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Stella consideró que algunas compañías pueden tener incentivos comerciales para presentar sus modelos como sistemas cada vez más capaces. Según su análisis, esa estrategia podría influir en la percepción de los inversionistas sobre el valor de las empresas, aunque también puede generar temor entre los usuarios.

El experto sostuvo que los escenarios más extremos no deben ser la única forma de analizar esta tecnología y recordó que la inteligencia artificial también puede contribuir a simplificar tareas y mejorar servicios.

Su recomendación es mantener una posición equilibrada: aprovechar las herramientas disponibles, pero actuar con precaución al compartir información personal y financiera.

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