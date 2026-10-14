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Proyectan inversiones por $13,4 billones para Santander y Norte en el Plan de Desarrollo

En Cúcuta se realizó el tercer encuentro regional para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Se presentaron proyectos de infraestructura, agua, vivienda, salud, educación y seguridad.

FOTO SANTANDER FOTO DNP CÚCUTA.jpg
FOTO: Reunión DNP en Cúcuta- Gobernación de Santander
Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago Arango, anunció inversiones indicativas por $13,4 billones para Santander y Norte de Santander durante el cuatrienio 2026-2030, en el marco del proceso de construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo.

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El funcionario señaló que, ante la compleja situación fiscal del país, la articulación entre el Gobierno Nacional, las administraciones territoriales y los demás actores será clave para impulsar la recuperación económica y avanzar hacia un crecimiento sostenible a través del Plan de Desarrollo.

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Durante el encuentro regional, realizado en Cúcuta, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, presentó las iniciativas estratégicas del departamento y destacó la importancia de que las necesidades de los territorios queden incorporadas en la hoja de ruta del Gobierno Nacional.

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La propuesta de Santander incluye proyectos relacionados con vivienda, acceso al agua, educación, salud, turismo, infraestructura y seguridad, además de iniciativas de impacto regional como Topocoro, Aldea Guane, Arena Bonita y el desarrollo del Magdalena Medio.

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Díaz Mateus insistió en que el Plan Nacional de Desarrollo debe construirse desde las regiones y con una visión de seguridad multidimensional, que no se limite al control del orden público, sino que contemple el acceso a servicios básicos, vivienda digna, oportunidades económicas y capacidad de respuesta ante emergencias.

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De acuerdo con el DNP, las iniciativas consolidadas en Santander y Norte de Santander pasarán a un portafolio nacional de proyectos estratégicos y avanzarán en su estructuración técnica para aspirar a ser incorporadas en el Plan Plurianual de Inversiones.

Las propuestas buscan generar empleo, cerrar brechas sociales y fortalecer la competitividad de los dos departamentos. La asignación definitiva de recursos dependerá de la estructuración y priorización de los proyectos dentro del proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo.

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