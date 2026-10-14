Proyectan inversiones por $13,4 billones para Santander y Norte en el Plan de Desarrollo

El director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago Arango, anunció inversiones indicativas por $13,4 billones para Santander y Norte de Santander durante el cuatrienio 2026-2030, en el marco del proceso de construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo.

El funcionario señaló que, ante la compleja situación fiscal del país, la articulación entre el Gobierno Nacional, las administraciones territoriales y los demás actores será clave para impulsar la recuperación económica y avanzar hacia un crecimiento sostenible a través del Plan de Desarrollo.

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#ComunicadoDNP🗞️



Tercer Encuentro Regional construcción participativa Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030



“En este cuatrienio se proyectan inversiones por $13,4 billones para los Santanderes”: @JBuitragoArango, director del DNP



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Durante el encuentro regional, realizado en Cúcuta, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, presentó las iniciativas estratégicas del departamento y destacó la importancia de que las necesidades de los territorios queden incorporadas en la hoja de ruta del Gobierno Nacional.

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La propuesta de Santander incluye proyectos relacionados con vivienda, acceso al agua, educación, salud, turismo, infraestructura y seguridad, además de iniciativas de impacto regional como Topocoro, Aldea Guane, Arena Bonita y el desarrollo del Magdalena Medio.

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Díaz Mateus insistió en que el Plan Nacional de Desarrollo debe construirse desde las regiones y con una visión de seguridad multidimensional, que no se limite al control del orden público, sino que contemple el acceso a servicios básicos, vivienda digna, oportunidades económicas y capacidad de respuesta ante emergencias.

COLOMBIA SE GOBIERNA CON LAS REGIONES.



El Plan Nacional de Desarrollo debe ser un documento construido con quienes conocemos el territorio, sus necesidades y su potencial.



Desde Santander lo decimos con firmeza: la seguridad multidimensional debe ser el eje de ese plan.



Un… pic.twitter.com/HZYD0xD7G7 — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 13, 2026

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De acuerdo con el DNP, las iniciativas consolidadas en Santander y Norte de Santander pasarán a un portafolio nacional de proyectos estratégicos y avanzarán en su estructuración técnica para aspirar a ser incorporadas en el Plan Plurianual de Inversiones.

Las propuestas buscan generar empleo, cerrar brechas sociales y fortalecer la competitividad de los dos departamentos. La asignación definitiva de recursos dependerá de la estructuración y priorización de los proyectos dentro del proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo.