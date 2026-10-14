$50 millones de recompensa por ataque con granada que dejó tres heridos en Barrancabermeja

La Alcaldía de Barrancabermeja, en coordinación con la Gobernación de Santander, ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer la detonación de una granada de fragmentación en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, en la comuna 6 del distrito.

El ataque dejó dos adultos heridos: una mujer con heridas en las piernas y la espalda, y un hombre con lesiones en las piernas. Ambos fueron trasladados a la Clínica Magdalena. Además, una adolescente de 17 años fue remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio por aturdimiento causado por la onda explosiva, aunque no presentaba heridas graves.

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De acuerdo con el reporte inicial, ninguna de las personas afectadas reviste gravedad.

$50 millones de recompensa por los responsables de la explosicon de granada en Barrancabermeja que dejó dos adultos y una menor de edad heridos. Las autoridades buscan información que permita identificar y capturar a los responsables #MañanasBlu pic.twitter.com/XMzsqztpUM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2026

Tras la explosión, las autoridades activaron el Plan Candado y desplegaron unidades de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad y avanzar en la búsqueda de los responsables del ataque en Barrancabermeja.

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"No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Eduardo Ramírez.

Investigan explosión de granada en Barrancabermeja; hay tres heridos, entre ellos una menor #VocesySonidos https://t.co/mtQYAFczsv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2026

Entretanto, el área donde se presentó la explosión de la granada permanece acordonada mientras se adelantan las investigaciones respectivas. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a identificar y capturar a los responsables de este hecho que se movilizaban en una motocicleta.