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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / $50 millones de recompensa por ataque con granada que dejó tres heridos en Barrancabermeja

$50 millones de recompensa por ataque con granada que dejó tres heridos en Barrancabermeja

La explosión ocurrió cerca del colegio Camilo Torres Restrepo. Dos adultos resultaron heridos y una adolescente de 17 años fue atendida por aturdimiento.

FOTO EXPLOSIÓN GRANADA EN BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Explosión granada en Barrancabermeja- captura de video en redes sociales
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

La Alcaldía de Barrancabermeja, en coordinación con la Gobernación de Santander, ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer la detonación de una granada de fragmentación en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, en la comuna 6 del distrito.

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El ataque dejó dos adultos heridos: una mujer con heridas en las piernas y la espalda, y un hombre con lesiones en las piernas. Ambos fueron trasladados a la Clínica Magdalena. Además, una adolescente de 17 años fue remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio por aturdimiento causado por la onda explosiva, aunque no presentaba heridas graves.

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De acuerdo con el reporte inicial, ninguna de las personas afectadas reviste gravedad.

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Tras la explosión, las autoridades activaron el Plan Candado y desplegaron unidades de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad y avanzar en la búsqueda de los responsables del ataque en Barrancabermeja.

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"No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Eduardo Ramírez.

Entretanto, el área donde se presentó la explosión de la granada permanece acordonada mientras se adelantan las investigaciones respectivas. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a identificar y capturar a los responsables de este hecho que se movilizaban en una motocicleta.

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