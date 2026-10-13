Alcaldía de Bucaramanga anuncia medidas de seguridad por marcha de este miércoles

La Alcaldía de Bucaramanga anunció medidas de seguridad para la jornada de movilización prevista para este miércoles 14 de octubre, cuando docentes, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales, saldrán a las calles en el marco del paro nacional de 24 horas. El alcalde Cristian Portilla advirtió que se respetará el derecho a la manifestación, pero habrá vigilancia para prevenir actos de vandalismo.

“Vamos a respetar el derecho a la protesta, pero no permitiremos actos de vandalismo”, afirmó el mandatario, quien señaló que la Administración municipal respaldará las acciones de la fuerza pública para proteger los bienes públicos y privados durante las movilizaciones.

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Portilla también hizo referencia al protocolo que emitirá el presidente Abelardo De La Espriella para orientar la actuación de la Policía durante las protestas. Según indicó, la Alcaldía buscará garantizar tanto el ejercicio de la manifestación como la seguridad de los ciudadanos y la protección de los espacios de uso público.

La jornada de este miércoles reunirá a diferentes sectores sindicales y sociales que expresarán sus inconformidades frente a decisiones del Gobierno nacional.



En Bucaramanga, las movilizaciones están previstas desde las 9:00 de la mañana, con recorridos que podrían generar afectaciones en la movilidad, especialmente en la carrera 27 y la calle 36.

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El recorrido será desde la carrera 27 con calle 56 y la entrada principal de la Universidad Industrial de Santander (UIS), los manifestantes avanzarán por la carrera 27 y la calle 36 hasta encontrarse en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de la ciudad.

A medida que avance la protesta la Diorrección de Tránsito de Bucaramaranga abrirá el paso en la diferentes vías. En tal sentido, los conductores durante los horarios de la protesta deberán identificar rutas alternas para llegar a sus destinos.

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Las autoridades deberán acompañar la jornada para facilitar el desarrollo de las marchas y atender cualquier situación que pueda alterar el orden público. La Administración municipal reiteró que la protesta pacífica será respetada, mientras que los daños a bienes públicos o privados no serán tolerados.