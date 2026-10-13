Cerca de 300 mil estudiantes en Santander no tendrán clases por paro del 14 de octubre

Los maestros de Santander se sumarán al paro nacional de 24 horas convocado para este miércoles 14 de octubre por organizaciones sindicales y centrales obreras. La jornada afectará las actividades académicas en los colegios públicos del departamento, donde cerca de 300.000 estudiantes se quedaran sin clases.

La convocatoria fue realizada por el Sindicato de Educadores de Santander (SES), en cumplimiento de las orientaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asamblea Nacional Popular y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Publicidad

Según el sindicato, la protesta busca exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional y soluciones a las dificultades que enfrenta el sector educativo, especialmente en la prestación de los servicios de salud para docentes, directivos docentes, pensionados y sus beneficiarios.

El SES reclama atención médica oportuna, integral y de calidad, así como soluciones a las demoras en citas, procedimientos, tratamientos, entrega de medicamentos y acceso a servicios especializados. También pide fortalecer la red de prestadores de salud en los territorios, garantizar el pago oportuno a estas instituciones y respetar la libre elección del prestador.



Además, insiste en el cumplimiento del Acuerdo 003 de 2024 y en la defensa de la Ley 91 de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el régimen especial de salud de los educadores.

“No basta con cambiar un modelo de salud: exigimos que funcione y que responda dignamente a las necesidades de los docentes, directivos docentes, pensionados y sus beneficiarios”, señala el comunicado del sindicato.

Publicidad

Los educadores también reclaman instituciones educativas en condiciones adecuadas, mayores recursos para el sector y garantías laborales estables para los docentes. En ese sentido, el SES rechaza las políticas que, según considera, pueden debilitar la responsabilidad estatal o favorecer la privatización de la educación.

A estas exigencias se suman el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional, el fortalecimiento de la carrera docente, la defensa de condiciones laborales dignas y las garantías para el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a la protesta social.

Publicidad

En la capital santandereana, el sindicato convocó a una gran movilización que comenzará a las 9:00 de la mañana en la carrera 27, en el sector de Puerta del Sol, frente a la estación de servicio San Gabriel. Desde ese punto, los participantes avanzarán por la carrera 27 hasta la calle 36 y continuarán hacia la plaza Luis Carlos Galán.

En los municipios cabecera de provincia se realizarán asambleas informativas y, de acuerdo con las condiciones de cada localidad, se definirán otras actividades de movilización.

El SES invitó a los maestros a participar de manera masiva, pacífica y organizada, y pidió portar una camiseta blanca como distintivo de la jornada.