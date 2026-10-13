Advierten a trabajadores por aumento del salario mínimo para 2027: este no sería el que esperaban

El aumento del salario mínimo para 2027 comenzará a definirse en las próximas semanas, cuando el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras avancen en la mesa de concertación. Aunque todavía no existe una propuesta oficial acordada, las primeras estimaciones muestran diferencias sobre cuánto debería subir el ingreso de los trabajadores.

Los gremios empresariales plantearon preliminarmente un incremento de entre el 8 % y el 9,5 %, mientras que el economista Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, calcula que el ajuste podría ubicarse entre el 9,5 % y el 10 %.

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La negociación será determinante para establecer el aumento que recibirán los trabajadores colombianos a partir de 2027.

¿De cuánto sería el aumento del salario mínimo en 2027?

El salario mínimo básico vigente en 2026, fijado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, es de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Con esa base, los posibles incrementos dejarían los siguientes valores:



Aumento del 8 %: $1.890.977.

$1.890.977. Aumento del 9,5 %: $1.917.241.

$1.917.241. Aumento del 10 %: $1.925.996.

Amorocho considera que, desde una perspectiva legal y técnica, el incremento debería ser menor al que podría surgir de la negociación. Por esa razón, estima que un aumento del 8,5 % sería una cifra posible.

El docente también anticipó que las centrales obreras podrían aprovechar el antecedente del incremento del salario mínimo de 2026 para solicitar un aumento cercano al 15 %. Sin embargo, considera que el Gobierno no debería aceptar un incremento de dos dígitos y plantea un máximo del 9,5 %.

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Por ahora, estas cifras corresponden a proyecciones y no a una decisión oficial. La mesa de concertación deberá considerar variables como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y la tasa de empleo.

¿Qué factores influirán en la negociación del salario mínimo?

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La inflación anual alcanzó el 6,29 % en septiembre de 2026, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). A este indicador se suman las estimaciones de productividad y las cifras económicas que se conozcan antes de la negociación formal, que habitualmente se realiza en diciembre.

Amorocho señala que Colombia podría cerrar 2026 con una inflación del 7 % y un crecimiento económico del 2,6 %. Además, considera que las remesas y las exportaciones de petróleo, oro y café podrían contribuir a sostener la demanda.

Por su parte, Asofondos ha advertido sobre la necesidad de revisar los recursos destinados al pago de las pensiones en 2027. Asimismo, el Consejo de Estado estudia una demanda presentada por Fenalco contra el decreto que fijó el aumento salarial de 2026. Sin embargo, este proceso no implica que el salario mínimo vigente pueda reducirse.

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Consejo de Estado, salario mínimo. Foto: Freepik, Consejo de Estado, archivo.

¿Cómo cambiaría el ingreso mensual con el auxilio de transporte?

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Un ejercicio de Moore Colombia calculó que, con un aumento salarial del 8 %, el ingreso de un trabajador que recibe auxilio de transporte aumentaría $148.794 mensuales después de los descuentos obligatorios de salud y pensión.

Si el auxilio de transporte también aumenta un 8 %, se sumarían $19.928 al ingreso mensual.

La cifra definitiva dependerá del porcentaje que acuerden las partes y del ajuste que se establezca para el auxilio de transporte. La decisión también tendrá efectos sobre los costos laborales de las empresas, especialmente de aquellas que operan domingos y festivos.

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En este último aspecto, desde julio de 2027 el recargo por trabajar esos días pasará del 90 % al 100 % de la hora ordinaria.