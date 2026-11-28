El chance Caribeña Día se mantiene entre los juegos de azar tradicionales y de mayor consulta en Colombia, gracias a sus sorteos y a las diferentes modalidades que ofrece a los participantes. Quienes hicieron sus apuestas este sábado 28 de noviembre de 2026 pueden consultar aquí los números ganadores una vez sean publicados oficialmente.

Resultado del Caribeña Día de este sábado 28 de noviembre

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El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 28 de noviembre de 2026 es el 1643 - 7. Los apostadores deberán revisar sus tiquetes y verificar si la combinación seleccionada coincide con las cifras sorteadas.

Número ganador: 1643

Dos últimas cifras: 43

Tres últimas cifras: 643

La quinta: 7

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Una vez finaliza la jornada, los resultados oficiales se divulgan a través de los canales autorizados y los puntos de venta, donde los participantes pueden verificar sus apuestas.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

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Caribeña Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que permiten a los jugadores escoger la cantidad de cifras con las que desean participar. El premio depende de los números acertados y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Los participantes pueden realizar apuestas en Caribeña Día desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite elegir el monto de acuerdo con el presupuesto de cada jugador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

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Quienes obtengan un premio deben presentar la documentación requerida para validar el resultado y realizar el proceso de cobro. Entre los documentos básicos se encuentran:

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido:

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