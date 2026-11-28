Paisita Día es un juego que rinde homenaje a la cultura antioqueña y cuyos sorteos son transmitidos por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir la emisión y verificar los resultados oficiales.

Resultado del Paisita Día de este sábado 28 de noviembre

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El sorteo de Paisita Día de este sábado 28 de noviembre de 2026 tiene como resultado es el 0554 - 1. Los jugadores pueden revisar sus tiquetes y comprobar si acertaron alguna de las modalidades habilitadas.

Número ganador: 0554

Dos últimas cifras: 54

Tres últimas cifras: 554

La quinta balota: 1

Desde 2025, los participantes también tienen la posibilidad de jugar con una quinta balota o número adicional, una alternativa que permite incrementar el premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para esta modalidad.



Las apuestas en Paisita Día se pueden realizar desde $500 hasta $25.000. Para ganar en la modalidad de cuatro cifras directo, el jugador debe acertar el número completo y respetar el orden de izquierda a derecha en el que fueron sorteados los dígitos.

¿A qué hora juega Paisita Día?

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El chance Paisita Día tiene sorteos todos los días. De lunes a sábado, la transmisión y el sorteo se realizan a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el horario es a las 2:00 p. m.

¿Cómo se juega Paisita Día?

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El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que permiten obtener premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden exacto del resultado.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de cuatro cifras: acertar los cuatro números, sin importar el orden.

acertar los cuatro números, sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: acertar únicamente el último dígito del resultado.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?

Quienes obtengan un premio en Paisita Día deben presentar los documentos exigidos para realizar el proceso de cobro. Los requisitos pueden variar según el monto ganado.

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Documentos básicos

Tiquete original debidamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Requisitos adicionales según el valor del premio

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