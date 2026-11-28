El Dorado Mañana se mantiene entre los sorteos más consultados por los apostadores colombianos, gracias a su cobertura en diferentes ciudades y municipios del país y a su plan de premios, que permite obtener ganancias por aciertos de varias cifras.

Número ganador del Dorado Mañana hoy, 28 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 28 de noviembre de 2026 es el 7878 - 9. Los participantes pueden verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados para confirmar si acertaron las cifras sorteadas.

Número ganador: 7878

Dos últimas cifras: 78

Tres últimas cifras: 878

La quinta: 9

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

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El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse minutos después de finalizar la jornada, lo que permite a los apostadores revisar sus jugadas.

Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

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Plan de premios del Dorado Mañana

El Dorado Mañana cuenta con diferentes modalidades de apuesta que permiten obtener premios por acertar las cifras completas o algunas de ellas. Por cada peso apostado, el plan de pagos contempla los siguientes multiplicadores:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

El juego también incluye una quinta balota, una alternativa adicional que amplía las posibilidades de participación dentro de las condiciones establecidas para el sorteo.

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¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

De acuerdo con los requisitos de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador presente la documentación exigida.

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Para realizar el trámite, es necesario:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Los apostadores deben conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni alteraciones, debido a que cualquier irregularidad puede dificultar su validación y afectar el proceso de pago del premio.