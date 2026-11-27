La Lotería de Risaralda realizó este viernes 27 de noviembre de 2026 su sorteo número 2977, una nueva jornada que entregó la oportunidad de ganar un premio mayor de $2.333 millones, además de diferentes premios secos para los participantes.

En esta edición, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX, combinación que obtuvo el premio principal de la jornada.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo 2977 entregó diferentes premios secos con montos que van desde los $30 millones hasta los $300 millones. Estos fueron los números y las series ganadoras de cada categoría:

Los participantes deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie de sus billetes o fracciones para establecer si obtuvieron alguno de los premios correspondientes al sorteo.



¿Cómo consultar los resultados oficiales de la Lotería de Risaralda?

Los jugadores pueden consultar los resultados del sorteo 2977 a través del boletín oficial y los canales de información de la Lotería de Risaralda.

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es fundamental comprobar que el número, la serie y el valor del premio coincidan con los datos publicados por la entidad.

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Esta verificación permite establecer si el billete completo o la fracción adquirida corresponde a alguna de las combinaciones ganadoras.

¿Cuándo juega la Lotería de Risaralda?

La Lotería de Risaralda realiza sus sorteos ordinarios todos los viernes. Cada jornada ofrece a los participantes la posibilidad de ganar el premio mayor y diferentes premios secos.

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Además de entregar premios a los jugadores, los recursos generados por esta actividad contribuyen a financiar el sector salud en Colombia, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Qué hacer si tiene un billete ganador de la Lotería de Risaralda?

Las personas que tengan un billete o una fracción ganadora deben verificar primero los resultados en los canales oficiales de la Lotería de Risaralda antes de solicitar el pago del premio.

También se recomienda firmar el respaldo del billete y conservarlo en buen estado. Los documentos deteriorados, enmendados o ilegibles pueden ocasionar inconvenientes durante el proceso de reclamación.

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De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, el plazo general para reclamar los premios de lotería en Colombia es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, el derecho al cobro prescribe.

Por otra parte, los premios están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la ley, que se aplican al momento del pago. Los premios de menor cuantía suelen reclamarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor requieren realizar el trámite directamente ante la entidad correspondiente.