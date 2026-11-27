La Lotería de Santander es uno de los juegos de azar más consultados por los colombianos todos los viernes, quienes cada semana esperan conocer los números. En el sorteo 5097, el premio mayor de $6.500 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX.

Resultados de la Lotería de Santander: números y series ganadoras

Estos son los resultados de los premios secos correspondientes al sorteo 5097 de la Lotería de Santander:

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La entidad también recomienda consultar la imagen y el acta oficial del sorteo para verificar todas las combinaciones ganadoras, incluido el promocional ¡Gana con Serie!. De esta manera, los participantes pueden confirmar los resultados antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para comprobar si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo 5097, los jugadores deben comparar los cuatro dígitos del número y la serie con las combinaciones publicadas oficialmente por la Lotería de Santander.



La revisión permite establecer si existe una coincidencia con el premio mayor, alguno de los premios secos o el promocional ¡Gana con Serie!

Si el billete resulta ganador, se recomienda consultar el acta oficial y seguir las instrucciones de la entidad para reclamar el dinero. El procedimiento debe realizarse en los puntos de pago autorizados y cumplir con los requisitos establecidos.

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Finalmente, es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este documento es indispensable para acreditar la titularidad del premio y adelantar el proceso de cobro.