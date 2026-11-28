El Chontico Día se mantiene entre los chances más consultados por miles de apostadores, quienes siguen diariamente sus resultados y participan a través de diferentes modalidades de apuesta.

Número ganador del Chontico Día hoy, 28 de noviembre de 2026

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El número ganador del sorteo Chontico Día de este sábado 28 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los participantes pueden comprobar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados para verificar si acertaron las cifras.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) La quinta: (resultado en breve)

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de la jornada en los canales autorizados y puntos de venta.

Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes prefieren seguir el anuncio de las cifras ganadoras en tiempo real.

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¿Cómo se juega el chance Chontico Día?

Chontico Día ofrece varias modalidades de apuesta, que permiten a los participantes elegir según la cantidad de cifras que desean acertar y el orden en el que deben coincidir con el resultado oficial.

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten participar con diferentes modalidades, de acuerdo con las preferencias de cada apostador.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

El valor de las apuestas en Chontico Día se encuentra dentro de un rango establecido, lo que permite participar con distintos presupuestos:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar un premio del Chontico Día

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida, que puede variar según el monto obtenido en el sorteo.

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Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación básica, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de la documentación básica, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también es obligatorio presentar una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.



Gracias a sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y opciones para participar con montos accesibles, el Chontico Día continúa entre los juegos de chance más consultados en Colombia.