El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan diariamente en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Consulte aquí las cifras ganadoras de este sábado 28 de noviembre de 2026.

Resultado del Sinuano Día de este sábado 28 de noviembre

Publicidad

El resultado del último sorteo del Sinuano Día de este sábado 28 de noviembre de 2026 es el 0786 - 9. Los jugadores pueden revisar sus tiquetes para comprobar si acertaron las cifras sorteadas y si obtuvieron algún premio.

Número ganador: 0786

Dos últimas cifras: 86

Tres últimas cifras: 786

La quinta: 9

La verificación del tiquete es fundamental para confirmar si la apuesta coincide con los números del sorteo y con la modalidad seleccionada por el participante.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El chance Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el proceso de sorteo y se divulgan las cifras ganadoras.

Publicidad

¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

Sinuano Día cuenta con distintas modalidades de apuesta, en las que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

Publicidad

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en el que fueron sorteadas.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en el que fueron sorteadas. Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: permite ganar al acertar únicamente la última cifra del número sorteado.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para cobrar un premio de Sinuano Día depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben cumplir con unos requisitos documentales básicos para validar el tiquete y realizar el trámite.

Documentos básicos para reclamar

Publicidad

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Premios inferiores a 48 UVT

Para los premios que se encuentren por debajo de las 48 UVT, el ganador debe presentar únicamente los documentos básicos exigidos.

Publicidad

Premios entre 48 y 181 UVT

En este rango, además de la documentación básica, se debe diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT

Publicidad

Cuando el premio supera las 182 UVT, el ganador debe presentar los documentos básicos y una certificación bancaria con una vigencia no mayor a 30 días, expedida a nombre de la persona que registró el tiquete.