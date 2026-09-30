Ofrecen $10 millones de recompensa por responsables de agresión a adulto mayor en La Ceja

Un nuevo caso de intolerancia en Antioquia dejó con graves lesiones a un adulto mayor golpeado por varios jóvenes en el municipio de La Ceja. La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa para identificar a los agresores

Posibles causas de la riña

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Una aparente disputa originada por una situación de tránsito terminó en una violenta riña que dejó como víctima al hombre de 60 años. El hecho ocurrió en inmediaciones del polideportivo María Auxiliadora y quedó registrado parcialmente en vídeos ciudadanos que, posteriormente, fueron difundidos en redes sociales.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, el adulto mayor se movilizaba en un vehículo de carga pesada y habría solicitado a varios jóvenes que retiraran una motocicleta que le impedía realizar un giro y continuar su recorrido.



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Lo que comenzó como un reclamo por el paso habría escalado rápidamente hasta convertirse en una confrontación física, cuyas circunstancias exactas son materia de investigación.

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En las imágenes se observa al hombre con un machete en la mano mientras enfrenta a varios jóvenes que se abalanzan sobre él para continuar agrediéndolo, incluso, después de que cae al suelo.

La difusión de los vídeos permitió a ciudadanos y autoridades avanzar en la identificación de algunos de los presuntos agresores.

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Ante la gravedad del caso, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes entreguen información que contribuya a ubicarlos y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales.