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Fin de semana violento en el Suroeste antioqueño: dos muertos y seis heridos tras ataques y riñas

Los hechos violentos registrados en Betania y Andes encienden las alarmas de las autoridades. Una de las víctimas mortales habría sido ejecutada en un presunto ajuste de cuentas del Clan del Golfo.

Betania, Antioquia.jpg
Betania, Antioquia.
Suministrada
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Un violento fin de semana encendió las alarmas en el Suroeste antioqueño. Homicidios, ataques armados y riñas en los municipios de Betania y Andes dejaron un saldo de dos personas asesinadas, una de ellas en un presunto ajuste de cuentas por parte del Clan del Golfo, y seis más resultaron heridas

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Una serie de ataques armados e incidentes de intolerancia dejaron un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos en los municipios de Betania y Andes, casos que ya se encuentran en materia de investigación por parte de las autoridades.

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El primer caso ocurrió en la zona rural de Andes, en la vereda Guaymaral, donde dos hombres, identificados como Giovanny Niño López, de 35 años, y Cristian Andrey Torres Ramírez, de 34 años, ingresaron al hospital local con heridas causadas con arma cortopunzante tras una riña.

Ambos quedaron pendientes de remisión a Medellín, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Posteriormente, en la vereda La Quiebra, en zona rural del municipio de Betania, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Gustavo de Jesús Giraldo Ramírez, de 58 años. La víctima, quien se desempeñaba como empleado de las Empresas Públicas Municipales, presentaba varias heridas en la cabeza ocasionadas con arma de fuego.

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Los datos preliminares apuntan a un ajuste de cuentas por microtráfico, bajo la presunta injerencia del grupo armado organizado Clan del Golfo, tras conocerse que la víctima había recibido amenazas previas.

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La situación de orden público se agravó en la zona urbana de Andes en el parque principal. Mientras uniformados realizaban labores de control y solicitud de antecedentes, se registraron varios disparos que cobraron la vida de Jhon Fredy Zapata Mosquera, quien sufrió heridas mortales en el rostro y el cuello.

En medio de la balacera, otras tres personas resultaron heridas: Ramiro de Jesús Acosta, de 28 años; José Leonardo Correa Muriel, de 84 años; y Jairo de Jesús Mejía Restrepo, de 75 años.

Tras el ataque en el parque principal, la policía realizó un seguimiento a los presuntos agresores hasta la plazoleta Santa Rita, donde se produjo un intercambio de disparos antes de que los responsables lograran huir hacia la zona rural.

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Las autoridades judiciales avanzan en las investigaciones y en la recolección de pruebas para esclarecer estos hechos violentos que alteraron el orden público en la subregión durante el fin de semana.

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