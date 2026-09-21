Amenazas y extorsiones de disidencias de ‘Calarcá’ sacuden al Nordeste antioqueño

Temor en el Nordeste de Antioquia: disidencias de 'Calarcá' están pidiendo a minas informales de Segovia y Remedios "llegar a acuerdos" para cobrar extorsiones. Líderes de este sector productivo aseguran que no se trata del único grupo armado que está solicitando este tipo de pagos.

En medio de las disputas entre diferentes grupos armados en el Nordeste de Antioquia, la minería sigue siendo un renglón clave para la toma del control y el sometimiento de bandos enemigos.

Así quedó evidenciado en un panfleto que ya está circulando en varias zonas rurales de los municipios de Remedios y Segovia donde el frente cuarto de la disidencias de las Farc, al mando de alias, 'Calarcá', están solicitando acuerdos con minas informales para el pago de extorsiones.

En el mensaje el grupo armado menciona al menos 17 unidades de este tipo sobre las cuales aseguran que "poco a poco las vamos a estar llamando para llegar a un acuerdo".



Las disidencias también aseguraron que hay unidades productivas que han hecho caso omiso a sus solicitudes y que todas aquellas minas, comerciantes y empresas que sigan este tipo de conductas serán declarados objetivos militares.

Sobre la comunicación, Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia - Conalminercol, reconoció que en la zona hay temor por este tipo de amenazas y que no serían las únicas de este tipo que han recibido en las últimas semanas, ya que otros grupos armados también estarían tras cobros extorsivos.

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Por eso, el directivo solicitó un mayor acompañamiento por parte de la fuerza pública para garantizar la seguridad, pero también permitir la captura de quienes están detrás de estos mensajes.

“Ya hoy en día, hasta dos o tres vacunas están pagando en la región para que permitan las labores de la minería tradicional en todo el territorio. Esto es una preocupación enorme porque la fuerza pública, a pesar de que ya no están congelados, tampoco están entregando ningún reporte que evite estas acciones delincuenciales”, afirmó.

Gómez también destacó que el mensaje difundido genera mucha más preocupación teniendo en cuenta que amenazas similares ya se han cumplido.

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Muestra de ello fue lo ocurrido a inicios de agosto en una mina de la vereda El Aporreado en el municipio de Segovia donde las disidencias atacaron con drones el complejo, al parecer, por negarse al pago de extorsiones.

En la zona indican que el grupo ilegal exige a propietarios y administradores de minas entre el 30% y 50% de lo producido, ya sea en especie o dinero producto de las operaciones.