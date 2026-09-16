Mindefensa respondió en debate de moción de censura: bombardeo contra 'Calarcá' era estratégico

Un nuevo capítulo del pulso político se vivió en la plenaria del Senado de la República durante el debate de moción de censura promovida por el Pacto Histórico contra el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora.

La discusión estuvo centrada en los bombardeos realizados contra campamentos de grupos criminales en el departamento del Guaviare, particularmente contra una de las disidencias de las Farc, la de alias 'Calarcá'. En esas operaciones murieron menores de edad que habían sido reclutados para integrar las filas de ese grupo.

La votación de la moción de censura se realizará el miércoles, 23 de septiembre, a las 3:00 de la tarde en la plenaria del Senado, por lo que este miércoles solo se escuchó a los citantes, voceros de los demás partidos y al ministro responsable.

Desde el Pacto Histórico uno de los senadores en intervenir fue Alberto Benavides, quien advirtió que si había varios meses de inteligencia genera duda que no se conociera que había menores de edad en el campamento que se iba a bombardear.



Reclutamiento forzado de menores de edad. Foto: Procuraduría.

“Si se llevaban 6 meses de inteligencia sobre ese sitio, más alertas todavía. Necesitamos que se cumpla la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, y que nunca más niños y niñas sean bombardeados. Esto no es de un Gobierno o del otro. Ha llegado el momento de tener la guerra. ¿Ustedes están dispuestos? Nosotros y nosotras sí”, dijo Benavides.



Ministro defendió el bombardeo como una operación estratégica

Durante su intervención, el ministro de Defensa comenzó mostrando un video sobre la atención brindada por la fuerza pública a las personas afectadas por el terremoto.

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Posteriormente, abordó los cuatro puntos planteados durante el debate y se refirió al bombardeo en el Guaviare, operación que calificó como estratégica ante las circunstancias de orden público que enfrenta ese departamento.

Mora explicó que el ataque aéreo fue autorizado porque, según la información disponible, existían razones suficientes para actuar contra el grupo de alias 'Calarcá', además se trataba de un sitio donde había unos 60 integrantes de la organización delictiva.

Abelardo De La Espriella y general Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa Foto: X general Jorge Eduardo Mora

Señaló que, únicamente en el departamento del Guaviare, esa estructura criminal ha asesinado a 10 militares, dejado 16 heridos y secuestrado a cinco uniformados.

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El ministro también hizo referencia al enfrentamiento entre las estructuras de alias 'Calarcá' e 'Iván Mordisco' en el mismo departamento, conflicto que, de acuerdo con las cifras expuestas durante el debate, ha dejado 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad.

Mora sostuvo que las operaciones desarrolladas por la fuerza pública son de carácter quirúrgico y que se ejecutan con el objetivo de evitar efectos sobre áreas diferentes a las previamente definidas.

Como parte del balance operacional desde que asumió el Ministerio de Defensa, el pasado 7 de agosto, destacó el rescate de 39 menores de edad que habían sido reclutados por grupos criminales y la liberación de otras 29 personas que permanecían secuestradas.

Durante su intervención, el ministro resaltó además su experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Afirmó que nunca ha sido denunciado por violaciones de derechos humanos y señaló que no es compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en referencia a la pulcritud de su hoja de vida.



Defensa de la actuación de la fuerza pública

Entre otras voces, el senador Wilder Escobar respaldó la actuación de la fuerza pública y sostuvo que la responsabilidad por el reclutamiento de menores corresponde a los grupos armados ilegales.

“La falla no es del Estado, la falla es del grupo armado irregular, que convierte a los menores de edad en escudos humanos. Son víctimas porque son reclutados, pero hay que hacer claridad a los colombianos, que las víctimas sí son los menores de edad, pero el victimario no es el Estado, el victimario es el grupo armado irregular que los recluta y que los utiliza como escudo para que no vayan a ser atacados”, afirmó.

Escobar también se refirió a la situación jurídica de los menores que participan directamente en las hostilidades. Citó la sentencia C-291 de 2007 de la Corte Constitucional y recordó que, aunque los menores son víctimas del reclutamiento, cuando participan directamente en las hostilidades adquieren también la condición de participantes directos en estas.

“Un menor de edad es víctima del reclutamiento, pero también un menor de edad cuando se pone un uniforme, cuando empuña un arma o un fusil, y participa en hostilidades contra la fuerza pública, adquiere también la condición de participante directo de estas hostilidades. Así también lo establece el protocolo de Ginebra”, señaló.

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El senador pidió además no limitar la capacidad de actuación de la fuerza pública frente a los grupos armados.

“Yo quiero decirle a todos los colombianos que hoy, más que nunca, no podemos atar de manos a la fuerza pública en Colombia, necesitamos recuperar la seguridad y el control territorial, devolverle la tranquilidad al pueblo colombiano”, manifestó.

Escobar agregó que, a su juicio, el debate no debería estar determinado por diferencias ideológicas. “Yo me atrevo a decir que esto no es de colores políticos, ni de izquierdas ni de derechas. Es de devolverle un derecho fundamental a Colombia, y es el derecho a vivir tranquilo en un país seguro”, enfatizó.



Llamado de atención por lenguaje durante la sesión

El debate también estuvo marcado por momentos de tensión entre los congresistas. En uno de ellos, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, tuvo que llamar la atención al senador David Racero por el lenguaje agresivo que utilizó durante su intervención.

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Henríquez le pidió moderar el tono y evitar expresiones soeces y agresivas en el desarrollo de la sesión.

Otro choque fue de la senadora Alejandra Umaña, quien le reclamó a su colega Germán Rodríguez y le respondió que no siente vergüenza de recordarle a Amaranta Hank.

Con las posiciones de defensa y cuestionamiento expuestas durante la plenaria, el Senado quedó a la espera de la votación de la moción de censura, programada para el próximo miércoles.