"Deja desconcierto": abogado de familia de Kevin Acosta por inasistencia de ex MinSalud a audiencia

La inasistencia del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a una diligencia relacionada con el caso de Kevin Acosta generó cuestionamientos por parte de la representación de las víctimas.

Manuel Villanueva, abogado de la familia de Kevin Acosta, aseguró en entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, que la ausencia del exfuncionario dejó “desconcierto” entre los familiares del joven y en la representación jurídica.

“La no asistencia del exministro de Salud a la diligencia del día de hoy nos deja un desconcierto, no solamente en la familia, sino también, creo, en la opinión nacional”, afirmó Villanueva.

El abogado señaló que esperaban que Jaramillo acudiera a la audiencia y mostrara una posición frente a lo ocurrido con Kevin Acosta y su familia.



“Por lo menos esperábamos que mostrara unos signos de arrepentimiento o de reflexión frente a lo que sucedió con Kevin Acosta y su familia. Pero no, ellos siguen en la misma posición”, sostuvo.

Según Villanueva, durante la diligencia la representación de las víctimas solicitó a la Fiscalía que no tuviera en cuenta la justificación presentada por el exministro para no asistir.

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El abogado argumentó que, a su juicio, la ley contempla otros mecanismos para excusarse de una diligencia y sostuvo que Jaramillo tenía la obligación de comparecer ante la justicia.

“Él tiene la obligación de asistir y, además, una responsabilidad con la justicia. Debió haber asistido o enviado a su abogado”, afirmó el representante de la familia.

Abogado pide fortalecer investigación contra exministro

Durante la entrevista, Manuel Villanueva también explicó que la familia solicitó a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia incorporar elementos de la investigación que se adelanta en Bogotá por la muerte de Kevin Acosta.

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De acuerdo con el abogado, en ese proceso existirían elementos materiales probatorios que, según su interpretación, permitirían establecer posibles responsabilidades del presidente Gustavo Petro y del exministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Villanueva pidió que esos elementos sean incorporados al proceso que se adelanta contra Jaramillo y que la investigación avance hacia decisiones de fondo.

“Esperamos que ese proceso que se adelanta tan tímidamente en la Fiscalía Delegada ante la Corte se enriquezca, se fortalezca y se tomen determinaciones importantes”, manifestó.

Familia de Kevin Acosta pide que se esclarezca su muerte

El abogado también se refirió a Catherine, madre de Kevin Acosta, y destacó su fortaleza mientras continúa el proceso judicial para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del joven.

“Ellos lo único que han pedido desde el inicio de toda esta tragedia es justicia, justicia, justicia. Y es lo que nosotros estamos tratando de proveer”, aseguró Villanueva.

La representación de la familia también señaló que recientemente fue citada una audiencia de imputación contra cuatro exfuncionarios de la Nueva EPS, aunque, según el abogado, esta no ha podido concretarse por diferentes circunstancias.

Villanueva pidió que se eviten nuevas dilaciones en el proceso y que las autoridades avancen en las actuaciones encaminadas a determinar las responsabilidades que correspondan.

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Además, aseguró que la familia contempla acudir a instancias internacionales en relación con las actuaciones que involucran al presidente Gustavo Petro y al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo.